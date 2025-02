Akkuyu NGS'de 1'inci Güç Ünitesi'nin ilk yedek dizel jeneratörü devreye alındı

"HER GÜÇ ÜNİTESİNDE BU TÜR ÜÇ SANTRAL YER ALIYOR"

Akkuyu Nükleer A.Ş. İnşa Halindeki NGS Direktör Yardımcısı ve Teknik Direktör Andrei Zhukov, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Yedek dizel güç santralleri, nükleer santral güvenlik sistemlerinin temel unsurlarından biri. Akkuyu NGS'nin her güç ünitesinde bu tür üç santral yer alıyor. Bu santraller, ana güç kaynağının kesilmesi durumunda nükleer santralin bağımsız güç kaynağı olarak görev yapıyor. Üç yedek dizel güç santralinin her biri bir dizel jeneratör setiyle donatıldı. Bugün bunlardan ilkini, yani normal işletme sisteminin yedek dizel güç santralini devreye aldık. Her bir ünitedeki üç dizel jeneratör birlikte, ünitenin tasarlanmış tüm sistemlerine yakıt ikmali yapmadan en az 72 saat boyunca güç sağlayabilecek” dedi.