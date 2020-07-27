Akkuyu NGS'ye ekipman sevkiyatı devam ediyor

'nin buhar türbinine monte edilecek kondensere ait gömülü parçaların bir bölümünün üretimi tamamlandı, 17,5 ton ağırlığındaki parçalar Türkiye'ye gönderildi.

Rosatom'un Mühendislik Bölümü Atomenergomash'den yapılan açıklamada, santralde çalışmaların son hızla devam ettiği bildirildi.

Rosatom'un makine yapımı bölümü ZIO-Podolsk PJSC'de üretilen buhar türbinine monte edilecek kondensere ait gömülü parçaların bir bölümünün Türkiye'ye gönderildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yaklaşık 17,5 ton ağırlığındaki ekipman, 20'den fazla özel parçadan oluşuyor. Kondenserin tamamı ise 700'den fazla parçaya sahip. Kondenser sayesinde, türbinden çıkan basınç ve sıcaklığı azaltılmış buhar yoğunlaştırılarak suya dönüştürülüyor. Buharın suya dönüştürülmesiyle depolama işlemi daha kolay bir hale geliyor. Kondenserin buharı suya dönüştürme işlemini daha güvenli bir şekilde yapabilmesinde ise üretimi tamamlanan parçalar önemli bir rol oynuyor."

Açıklamada, parçaların imalatı sırasında gerekli tüm denetimlerin başarıyla gerçekleştirildiği vurgulanarak Akkuyu NGS için hava giderici, nem ayırıcı, düşük ve basınçlı ısıtıcılar da üretileceği ifade edildi.

Akkuyu NGS'nin inşasına ilişkin hükümetler arası anlaşma, Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip dört reaktörden oluşacak santralin ilk ünitesinin 2023'te devreye alınması hedefleniyor. Akkuyu NGS tam kapasiteye ulaştığında yıllık ortalama 35 milyar kilovatsaat elektrik üretecek.

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