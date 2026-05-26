Akkuyu'da birinci ünitede son kontrol

Sergei Butckikh
Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin birinci ünitesinin işletmeye alınması için son hazırlıklar sürüyor. Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Sergei Butckikh, "Birinci ünitede şu an çok önemli aşamadayız. Bütün ekipman ve sistemler gerekli kontrol operasyonlarından geçirilerek işletmeye alma aşamasına hazır hale getirilmekte" dedi.

Mersin'de inşası süren Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nde (NGS) birinci ünitenin işletmeye alınması için ekipman ve sistemlerde son kontroller yapılıyor. Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Sergei Butckikh, santralde çalışmaların 4 ünitede eş zamanlı yürütüldüğünü söyledi.

SONRAKİ AŞAMA YAKIT ÇUBUKLARI

Birinci ünitede çalışmaların hız kazandığını belirten Butckikh, "Birinci ünitede şu an çok önemli aşamadayız. Bütün ekipman ve sistemler gerekli kontrol operasyonlarından geçirilerek işletmeye alma aşamasına hazır hale getirilmekte. Kontroller tamamlandıktan sonra birinci çevrim hidrolik testleri, imitasyon yakıt çubuklarının reaktöre yüklenmesi ve önemli bir test aşaması olan sıcak ve soğuk deneme aşamasına yönelik hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

İKİNCİ ÜNİTEDE TÜRBİN MONTAJI

Akkuyu Nükleer Genel Müdürü Butckikh, ikinci ünitede türbin tesisinin montaj çalışmaları sürerken ana sirkülasyon boru hattının kaynak işlemine başladıklarını, üçüncü ve dördüncü ünitelerdeki çalışmaların da titizlikle devam ettiğini anlattı. Her biri 1200 megavat olmak üzere toplam 4 reaktörden oluşacak Akkuyu NGS'nin ilk ünitesinin devreye girmesinin ardından diğer ünitelerin de birer yıl arayla hizmete alınması öngörülüyor. Tam kapasite devreye girdiğinde Türkiye'nin elektrik talebinin yüzde 10'unu tek başına karşılayacak.



