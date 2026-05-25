569 Bin TL veren Togg'u kapacak: 1 milyon lira faizsiz kredili Mayıs kampanyasında son günler!

Türkiye'nin gururu Togg, otomobil sahibi olmak isteyenlere mayıs ayında bayramı adeta erken yaşatıyor. Sıfır kilometre bir elektrikli araca geçiş yapmak isteyenler için devreye alınan ve 1 milyon liraya kadar sıfır faiz imkanı sunan dev kampanyada artık son günlere girildi. Ay sonuna hızla yaklaşırken bu benzersiz fırsatı değerlendiren kullanıcılar, kısa zamanda yeni araçlarını teslim almanın sevincini yaşayacak. Üstelik vakit daralırken mayıs ayına özel olarak sunulan 6 aylık bedava şarj hediyesi, yerli ve milli elektrikli sürüş deneyimini çok daha cazip bir hale getiriyor.
Otomobil sahibi olma hayali kuranlar için başlatılan 1 milyon liraya kadar sıfır faizli mayıs kampanyasında son günlere girildi. Ödeme kolaylığıyla dikkat çeken bu özel finansman desteği, yerli ve milli akıllı cihazlar T10X ile T10F modelleri için benzersiz bir fırsat penceresi açıyor. Mayıs ayının bitimine sayılı günler kala Togg rüzgarına katılanlar, 6 aylık bedava şarj hediyesiyle çifte avantaj yaşıyor. Hem bireysel hem de kurumsal alımlarda sıfır kilometre bir elektrikli araca geçişi son derece erişilebilir kılan bu devasa kampanya için geri sayım resmen başladı.
Bireysel kullanıcılara avantajlı ödeme kolaylığı
Togg T10F ve T10X modelleri için özel olarak hazırlanan finansman seçenekleri, bireysel kullanıcıların bütçelerine tam uyum sağlayacak şekilde esneklik sunuyor. Sıfır faiz avantajından yararlanmak isteyenler için T10F V2 ve 4More paketlerinde 1 milyon lira krediye on iki ay vade fırsatı sunulurken, aylık ödemeler 83 bin 300 lira olarak belirlendi.
Aynı sıfır faiz avantajı T10X modelinin V2 donanımında 750 bin lira kredi için aylık 62 bin 500 lira taksitle, 4More versiyonunda ise 1 milyon lira kredi için yine 83 bin 300 lira taksitle kullanıcıları bekliyor. Daha uzun soluklu bir ödeme planı isteyenler için ise her iki modelin farklı donanım seviyelerinde 48 aya varan seçenekler mevcut. Örneğin, T10F ve T10X serilerinin V1 paketlerinde 1,3 milyon liralık kredi kullanımıyla aylık taksitler 58 bin 81 liraya kadar düşerken, üst donanım seviyelerinde de oldukça avantajlı faiz oranlarıyla ödeme tabloları oluşturulabiliyor.
Filo alımlarında yüzde yüz finansman desteği
Bireysel alımların yanı sıra kurumsal tarafta da şirketlerin araç parkını yenilemesi için devasa avantajlar sunuluyor. Filo alımlarında şirketler için tam finansman desteği sağlanırken, işletmelere özel modeller öne çıkıyor. T10F ve T10X serilerinde filo müşterileri için 12 ay vadeli sıfır faizli 1 milyon lira kredi imkanının yanında, 48 aya kadar uzayan vadelerde 3 milyon 200 bin liraya kadar dev kredi kullanım şansı tanınıyor. Aylık ödemeler tercih edilen model, donanım paketi ve kredi tutarına göre 62 bin 500 lira ile 134 bin 108 lira arasında değişiklik gösteriyor.
Togg modelleri güncel fiyatlar
Kampanyanın detayları netleşirken, kullanıcıların gözü güncel satış etiketlerine çevrilmiş durumda. Togg T10X V1 RWD Standart Menzil seçeneği 1 milyon 869 bin 48 liradan başlangıç yaparken, Uzun Menzil versiyonu 2 milyon 179 bin 668 liradan alıcı buluyor. Serinin zirvesindeki V2 4More Obsidiyen donanımı ise 3 milyon 218 bin 57 liralık etikete sahip. Dinamik yapısıyla dikkat çeken T10F modelinde de fiyatlar rekabetçi yapısını koruyor.
T10F V1 RWD Standart Menzil 1 milyon 884 bin 980 lira iken, Uzun Menzil donanımı 2 milyon 195 bin 600 liradan satılıyor. Bu serinin en üst düzey versiyonu olan V2 4More ise 3 milyon 217 bin 857 liradan sunuluyor..
En düşük peşinatla Togg sahibi olma fırsatı: Sadece 569 Bin TL
Kampanyanın en dikkat çeken ve ezber bozan detaylarından biri de oldukça düşük bir peşinatla yerli otomobile sahip olma imkanı olarak öne çıkıyor. Togg'un en erişilebilir modeli olan 1 milyon 869 bin 48 liralık T10X V1 RWD Standart Menzil donanımı tercih edildiğinde, sunulan 1,3 milyon liralık cazip kredi seçeneği devreye giriyor.
Bu kredi kullanıldığında, alıcıların araca hemen sahip olmak için cebinden çıkması gereken peşinat tutarı yalnızca 569 bin 48 liraya kadar düşüyor. Elindeki nakit birikimi sınırlı olan ancak yeni bir Togg ile yollara çıkmak isteyen kullanıcılar için ezber bozan bu hesaplama, alıcılar için ödeme kolaylığı olarak dikkat çekiyor.