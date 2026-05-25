Petrol çakıldı son bir ayın en düşük seviyesinde: Akaryakıt fiyatlarında büyük indirim beklentisi

Petrol fiyatlarındaki sert düşüş, ABD Başkanı Donald Trump’ın hafta sonu yaptığı kritik açıklamalarla hız kazandı. Trump, küresel enerji tedariki için hayati önem taşıyan Hürmüz Boğazı’nın yeniden açılmasını ve Washington ile Tahran arasındaki barış görüşmelerinin tekrar başlamasını sağlayacak bir anlaşmaya yakın olduklarını duyurdu. Truth Social hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, söz konusu uzlaşma çerçevesinin ABD, İran ve diğer bazı ülkeler arasında nihai aşamaya geldiğini belirten Trump, savaşın sona erebileceğine dair umutları artırırken detayların yakında kamuoyuyla paylaşılacağını ifade etti. Ancak pazar günü söylemlerinde bir miktar yumuşamaya giden Trump, görüşmelerin sürdüğünü ve zamanın ABD'nin lehine işlediğini belirterek anlaşma konusunda aceleci davranmayacaklarını vurguladı. Bloomberg’e konuşan ABD’li yetkililer de Washington’un henüz resmi bir imza aşamasında olmadığını doğruladı.

Varil fiyatlarında son bir ayın en düşük seviyesi

Gelen bu mesajlar, emtia fiyatlamalarına doğrudan yansıdı. Cuma gününü 104 doların üzerinde tamamlayan ve kapanışı 103 dolar seviyelerinden yapan uluslararası gösterge Brent petrol vadeli kontratları, ilk işlemlerde 94,75 dolara kadar sarktı. Ardından toparlanan Brent petrol, yüzde 4,6 oranında kayıpla varil başına 98,8 dolar seviyelerine oturdu. ABD ham petrolü (WTI) ise geçen haftayı 96 doların üzerinde kapatmasının ardından yüzde 4,7’lik bir düşüş yaşayarak 92 dolar bandından işlem görmeye başladı. Böylece petrolün varil fiyatı dört hafta aradan sonra 100 doların altına inerek son bir ayın dibini test etmiş oldu.

Gözler pompa fiyatlarında

Küresel çapta yaşanan bu keskin düşüş, Türkiye iç piyasasında araç sahipleri için pompa fiyatlarında indirim beklentisine neden oldu. Olası bir indirim haberi öncesinde büyükşehirlerdeki güncel akaryakıt fiyatları mevcut seyrini koruyor. Piyasadan derlenen verilere göre, İstanbul Avrupa Yakası'nda benzinin litre fiyatı 65,10 TL, motorin 67,03 TL ve otogaz 33,89 TL seviyesinden satılıyor.

İstanbul Anadolu Yakası'nda ise rakamlar benzin için 64,97 TL, motorin için 66,90 TL ve otogaz için 33,29 TL olarak tabelalara yansıyor. Başkent Ankara'da sürücüler benzinin litresini 66,08 TL'den, motorini 68,16 TL'den ve otogazı 33,87 TL'den alırken; İzmir'de güncel tarifeler benzin için 66,36 TL, motorin için 68,43 TL ve otogaz için 33,69 TL şeklinde uygulanmaya devam ediyor.



