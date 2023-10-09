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Ekonomi

'Aksa Tufanı' İsrail'in parasını da vurdu: 45 milyar dolarlık hamle geldi

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin Kassam Tugayları'nın İsrail'e yönelik "Aksa Tufanı" isimli operasyonu sonrası bölgede karşılıklı çatışmalar devam ederken yaşanan gerilim ve ortaya çıkan savaş senaryoları İsrail'in para birimi Şekel'i de vurdu. Şekel'de yaşanan gerileme sonrası yedi yılın en zayıf seviyesi görülürken, İsrail Merkez Bankası para birimindeki oynaklığa müdahale etmek için 45 milyar dolarlık bir hamlede bulundu.

Kenan Biter
11:18 . 9/10/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Foto/arşiv

Foto/arşiv

İsrail merkez bankası, Hamas'ın ülkeye sürpriz saldırısı sonrasında değer kaybeden şekeli desteklemek için 30 milyar dolara kadar döviz satacağını açıkladı.


İsrail Bankası internet sitesinden yapılan açıklamada, "Banka, şekel döviz kurundaki oynaklığı hafifletmek ve piyasaların düzgün işleyişinin devamı için gerekli likiditeyi sağlamak amacıyla önümüzdeki dönemde piyasada faaliyet gösterecek" denildi.


45 milyar dolarlık hamle


İsrail Merkez Bankası, 30 milyar dolara ek olarak 15 milyar dolara kadar takas mekanizmalarıyla piyasaya likidite sağlayacağını da açıkladı.


Son yedi yıl en zayıf seviyesi


Şekel Pazartesi günü yüzde 2'ye varan düşüşle 3,9011 ABD dolarına gerileyerek yedi yılın en zayıf seviyesini gördü.


Brent petrolün varili 90 dolara yaklaştı


İki ülke arasında yaşanan gerilim brent petrole de yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5'e yakın yükseldi ve 90 dolara yaklaştı.








#İsrail
#Şekel
#Hamas
#Aksa Tufanı
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