'Aksa Tufanı' İsrail'in parasını da vurdu: 45 milyar dolarlık hamle geldi

İsrail merkez bankası, Hamas'ın ülkeye sürpriz saldırısı sonrasında değer kaybeden şekeli desteklemek için 30 milyar dolara kadar döviz satacağını açıkladı.





İsrail Bankası internet sitesinden yapılan açıklamada, "Banka, şekel döviz kurundaki oynaklığı hafifletmek ve piyasaların düzgün işleyişinin devamı için gerekli likiditeyi sağlamak amacıyla önümüzdeki dönemde piyasada faaliyet gösterecek" denildi.





45 milyar dolarlık hamle





İsrail Merkez Bankası, 30 milyar dolara ek olarak 15 milyar dolara kadar takas mekanizmalarıyla piyasaya likidite sağlayacağını da açıkladı.





Son yedi yıl en zayıf seviyesi





Şekel Pazartesi günü yüzde 2'ye varan düşüşle 3,9011 ABD dolarına gerileyerek yedi yılın en zayıf seviyesini gördü.





Brent petrolün varili 90 dolara yaklaştı





İki ülke arasında yaşanan gerilim brent petrole de yansıdı. Brent petrolün varil fiyatı yüzde 5'e yakın yükseldi ve 90 dolara yaklaştı.



























