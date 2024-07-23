Aktif sigortalı sayısı 22 yılda yüzde 109 arttı

Türkiye’de aktif sigortalı sayısı 2002 yılında 12 milyon kişi iken, 2024’ün Şubat ayı itibarıyla yüzde 109 artarak 25,1 milyon kişiye çıktı. Sosyal Güvenlik Kurumu’nun (SGK) verilerine göre; aynı dönemde emekli sayısı da yüzde 147 yükselişle 6,6 milyondan 16,2 milyon kişiye ulaştı. 2020 yılı ile kıyaslandığında çalışan sayısı 1 milyon 752 bin 53 kişi arttı. EYT düzenlemesi sebebiyle pasif sigortalı sayısına da 2 milyon 860 bin 797 kişi eklendi.

TÜRKİYE’DE 1 EMEKLİYE 1,6 ÇALIŞAN DÜŞÜYOR

Sosyal güvenlik sisteminde aktif-pasif dengesini, EYT uygulamasının etkisiyle hızla artan emekli sayısı değiştiriyor. 2008’de 1,87 olan emekli başına çalışan sayısı EYT düzenlemesinin ardından 2023’ün Şubat ayı itibarıyla hızla düşerek 1,63’e geriledi. Emekli başına çalışan sayısının en yüksek olduğu yıl 2,01 ile 2022’de görüldü. SGK verilerine göre son 4 yılda emekli sayısının 3 milyona yakın arttığı belirlendi.

2 MİLYON KİŞİYE AYLIK BAĞLANDI

Önümüzdeki 17 yılda toplam 4,8 milyon kişinin EYT’den faydalanması bekleniyor. EYT uygulaması ile 2023 yıl sonu itibarıyla yaklaşık 2 milyon sigortalıya aylık bağlandı.

EYT’NİN MALİYETİ 577,3 MİLYAR LİRA

EYT kapsamında söz konusu sigortalıların emeklilik tarihleri ortalama 6 yıl erkene çekildi. EYT uygulamasının sadece 2024 yılı maliyeti 577,3 milyar TL olarak tahmin ediliyor. EYT düzenlemesiyle birlikte Sosyal Güvenlik Kurumu’nun prim gelirlerinin azalması, emekli ve sağlık ödemelerinin ise artması öngörülüyor.







