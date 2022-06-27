​Aktif yaşlanma için konut projesi

Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Dr. Kemal Aydın yerinde yaşlanmanın önemine dikkat çekti. Yeni Şafak’a konuşan Aydın, “İyi yaşlanmak için hedefimiz milyonlarca yeni konut seçeneği olacak. İlk planda Türkiye’nin 10 bölgesine 70 bin konut yapılacak. Almanya’daki TOKİ ile de anlaşılırsa proje oraya da taşınacak” dedi.

10 NOKTAYA 70 BİN KONUT

Projedeki ilk hedefin her yaşama her yaşa uygun konut olduğunu söyleyen Aydın, “Yaşlılar, engelliler, iklim ve felakete göre bazı göçler olacak bundan sonra, onlara hazırlık için konut hazırlığı yapılacak. Hedefimiz, iyi yaşlanmak için milyonlarca yeni konut seçeneği olacak. TOKİ’yle bu konuda görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla Türkiye’nin yedi bölgesinde toplam 10 noktaya 70 bin konut inşa edilecek” diye konuştu.

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ÖNCELİK YURT İÇİNDEKİ YAŞLILAR

Projenin hayata geçirilmesi halinde önceliğin yurt içindeki yaşlı nüfusa verileceğini vurgulayan Aydın, “Yurt içindeki yaşlı nüfusumuz bu konutlara yerleştirildikten sonra göç etmiş yaşlılarımız plana dahil edilecek. Eğer Almanya’daki TOKİ ile de anlaşma sağlanırsa aynı projeyi orada da hayata geçireceğiz. Sadece Avrupa’da 1 milyon emeklimiz var. Göçün 60’ncı yılındayız, 30 yaşında Almanya’ya gönderdik, 1 milyona yaklaştı. Bir buçuk aydır Almanya’daydım, çalışmalar yaptık. Onlar Türkiye’ye dönmek istiyorlar 'Paramız var' diyorlar. Avrupalı sigortalar da bu konuda 'Siz, Türkiye olarak altyapıyı yapın, bakım yasaları çıksın, reformunuzu yapın' diyorlar” ifadelerini kullandı.

HER ŞEYİ DEVLETE YÜKLEYEMEYİZ

Projenin bir diğer amacının sağlıklı bir nesil ve toplum yetiştirmek olduğunu belirten Aydın, “Hastalık zaten kültürümüzde yok bizim. Bizim geleneğimizde tıbbınebevi dediğimiz ve hıfzıssıhha dediğimiz gelenek tamamen koruyucu gelenektir. Yaşlı fonu , sağlık fonu, bakım fonu oluşturmak lazım. Her şeyi devlete yükleyerek çözemeyiz. Artık yerinde ve sivil toplumun, vakıfların çok önde rol aldığı yeni modeller geliştirmek zorundayız ki toplumun yaşam kalitesini artıralım, kaliteli bir yaşam sunabilelim. Amacımız yaşanan yıllara yıllar katmak değil, yaşanan yıllara hayat katmak” şeklinde konuştu.

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TURİZME KATKI SAĞLAYACAK

Türkiye’de son yirmi yılda geriatri ve gerontoloji alanında binlerce eleman yetiştiğini vurgulayan Aydın, şunları söyledi:

“Şu an Avrupa’daki en büyük sorun, genç nüfusun olmaması. Bizim genç nüfusumuz var, bu büyük bir şans. Nitelikli insan kaynağını oluşturduğumuz zaman, 1 milyon yüksek kaliteli bakım işiyle biz Avrupa’nın yaşlılarına da bakabileceğiz ve ekonomik olarak gücümüzü 2 katına, 3 katına çıkartabileceğiz. Yaşlı bakım turizmi hedefleri, cumhuriyetin 2023 sağlık turizmi hedeflerinde de var; 10 milyar dolara ulaşmak ve bakım kapasitesini artırmak, kaplıcalarımız, yaylalarımız, evde bakım, gündüz bakımı. Tatile gelen 30 milyona yakın kişi var. Antalya’da Türkiye’yi sevdiği için yaşayan 50 bine yakın Alman var. İngiltere’den gelen yaşlılar Türkiye’yi sevdiği için kalmışlar.”

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