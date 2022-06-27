Ekonomi Aktif yaşlanma için konut projesi
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Aktif yaşlanma için konut projesi

Her yaşa uygun konut planı, sağlıklı bir nesil yetiştirme ve hayat memnuniyetini artırma gibi planlar doğrultusunda ‘Türkiye Yaşlanma Master Planı’ çalışmalarına devam eden Dünya Yaşlanma Konseyi, aktif yaşlanma planlarının hayata geçirilmesi için TOKİ ile konut projesi üzerine görüşmeler yapıyor. Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Kemal Aydın Türkiye için önerilerde bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
​Aktif yaşlanma için konut projesi
Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Kemal Aydın

Dünya Yaşlanma Konseyi Başkanı Dr. Kemal Aydın yerinde yaşlanmanın önemine dikkat çekti. Yeni Şafak’a konuşan Aydın, “İyi yaşlanmak için hedefimiz milyonlarca yeni konut seçeneği olacak. İlk planda Türkiye’nin 10 bölgesine 70 bin konut yapılacak. Almanya’daki TOKİ ile de anlaşılırsa proje oraya da taşınacak” dedi.

10 NOKTAYA 70 BİN KONUT

Projedeki ilk hedefin her yaşama her yaşa uygun konut olduğunu söyleyen Aydın, “Yaşlılar, engelliler, iklim ve felakete göre bazı göçler olacak bundan sonra, onlara hazırlık için konut hazırlığı yapılacak. Hedefimiz, iyi yaşlanmak için milyonlarca yeni konut seçeneği olacak. TOKİ’yle bu konuda görüşmeler devam ediyor. Görüşmelerin olumlu sonuçlanmasıyla Türkiye’nin yedi bölgesinde toplam 10 noktaya 70 bin konut inşa edilecek” diye konuştu.

ÖNCELİK YURT İÇİNDEKİ YAŞLILAR

Projenin hayata geçirilmesi halinde önceliğin yurt içindeki yaşlı nüfusa verileceğini vurgulayan Aydın, “Yurt içindeki yaşlı nüfusumuz bu konutlara yerleştirildikten sonra göç etmiş yaşlılarımız plana dahil edilecek. Eğer Almanya’daki TOKİ ile de anlaşma sağlanırsa aynı projeyi orada da hayata geçireceğiz. Sadece Avrupa’da 1 milyon emeklimiz var. Göçün 60’ncı yılındayız, 30 yaşında Almanya’ya gönderdik, 1 milyona yaklaştı. Bir buçuk aydır Almanya’daydım, çalışmalar yaptık. Onlar Türkiye’ye dönmek istiyorlar 'Paramız var' diyorlar. Avrupalı sigortalar da bu konuda 'Siz, Türkiye olarak altyapıyı yapın, bakım yasaları çıksın, reformunuzu yapın' diyorlar” ifadelerini kullandı.

HER ŞEYİ DEVLETE YÜKLEYEMEYİZ

Projenin bir diğer amacının sağlıklı bir nesil ve toplum yetiştirmek olduğunu belirten Aydın, “Hastalık zaten kültürümüzde yok bizim. Bizim geleneğimizde tıbbınebevi dediğimiz ve hıfzıssıhha dediğimiz gelenek tamamen koruyucu gelenektir. Yaşlı fonu , sağlık fonu, bakım fonu oluşturmak lazım. Her şeyi devlete yükleyerek çözemeyiz. Artık yerinde ve sivil toplumun, vakıfların çok önde rol aldığı yeni modeller geliştirmek zorundayız ki toplumun yaşam kalitesini artıralım, kaliteli bir yaşam sunabilelim. Amacımız yaşanan yıllara yıllar katmak değil, yaşanan yıllara hayat katmak” şeklinde konuştu.

TURİZME KATKI SAĞLAYACAK

Türkiye’de son yirmi yılda geriatri ve gerontoloji alanında binlerce eleman yetiştiğini vurgulayan Aydın, şunları söyledi:

“Şu an Avrupa’daki en büyük sorun, genç nüfusun olmaması. Bizim genç nüfusumuz var, bu büyük bir şans. Nitelikli insan kaynağını oluşturduğumuz zaman, 1 milyon yüksek kaliteli bakım işiyle biz Avrupa’nın yaşlılarına da bakabileceğiz ve ekonomik olarak gücümüzü 2 katına, 3 katına çıkartabileceğiz. Yaşlı bakım turizmi hedefleri, cumhuriyetin 2023 sağlık turizmi hedeflerinde de var; 10 milyar dolara ulaşmak ve bakım kapasitesini artırmak, kaplıcalarımız, yaylalarımız, evde bakım, gündüz bakımı. Tatile gelen 30 milyona yakın kişi var. Antalya’da Türkiye’yi sevdiği için yaşayan 50 bine yakın Alman var. İngiltere’den gelen yaşlılar Türkiye’yi sevdiği için kalmışlar.”

TOKİ'den konut üreticilerine ve ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat
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Bugünlerde yaşanan konut fiyatlarındaki fahiş artış sonrası hem kiracıların hem de ev satın almak isteyenlerin yaşadıkları zorlukların önüne geçmek isteyen Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı, oldukça önemli bir adım atarak vatandaşa hem yatırım hem de kendi konutunu inşa etme fırsatı sunuyor.
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29-30 Haziran'da gerçekleşecek olan satışlarda ÜFE oranı altı aylık dönem için en fazla yüzde 12,5 oranında uygulanacak. Kentsel Dönüşüm ve Konut Projelerine kaynak sağlamak amacıyla düzenlenen açık artırma Ankara'da Bilkent Otel ve Konferans Merkezi, İstanbul'da TOKİ İstanbul Hizmet Binası Konferans Salonu'nda gerçekleşecek. Açık artırmaya çevrimiçi olarak da katılmak mümkün.
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<br>27 il, 349 muhtelif arsa<br><br>Açık artırmada; İstanbul, Balıkesir, Kocaeli, Antalya, Aydın, Denizli, Muğla, İzmir, Uşak'taki arsalar 29 Haziran'da; Diyarbakır, Gaziantep, Şanlıurfa, Ankara, Adana, Konya, Kayseri, Sivas, Çorum, Aksaray, Elazığ, Afyonkarahisar, Amasya, Kastamonu, Kırıkkale, Samsun, Kars, Hakkari illerindeki muhtelif arsalar ise 30 Haziran'da satışa sunulacak.
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\"Konut sayısı azlığı fiyatları çok engelliyor\"<br><br>Konuyu değerlendiren Yusuf Ziya Ardınç, “25 yıldır konut sektöründe, üretim ve satış pozisyonundayım. Şu anda bizim gibi üreticilerin yaşadığı arsa temini ve konut sayısı sorununu biz de yaşıyoruz. Bu sorunun giderilmesi ile ilgili yaptığımız araştırmalarda 29-30 Haziran'da TOKİ'nin Türkiye genelinde 10 bin konutluk arsa satış ihalesi açacağını öğrendik. Biz de ekibimiz ile araştırmalarımız ile bu projelerde yer almak istiyoruz. Konut sayısı azlığı fiyatları çok engelliyor ve çok dengesizleştiriyor. Bunun piyasaya daha akıcı hale gelmesi için bireysel alıcılar ve toplu üreticiler için büyük fırsat doğuracağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.
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\"İnşa etmek istediğimiz evin arsa tipleri tam orada\"<br><br>İzin günlerinde gezmeye çıkan ve yıllardır hayalleri kendi arsaları üzerine evlerini inşa etmek olan Cemil Can ve Burçak çifti ise TOKİ tarafından 29-30 Haziran'da düzenlenecek müzayedeye katılarak istedikleri arsayı alacaklarını dile getirdi.
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Müzayedede projelerine uygun bir arsa almayı planladıklarını aktaran çift, “TOKİ'nin projelerine denk geldik. Bizim inşa etmek istediğimiz evin arsa tipleri tam orada. Eşimle beraber araştırıp karar verdik” diye konuştu.
TOKİ'den konut üreticilerine ve ev sahibi olmak isteyenlere büyük fırsat
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ), düzenlendiği açık artırma ile yatırım yapmak isteyenler için vadeli, KDV'den muaf olan konut üreticisine 10 bin konutluk yatırım fırsatı sunuyor. Oldukça ekonomik olduğu belirtilen arsaların; hem ev yapımına hem toplu konuta hem de sanayi yatırımları için uygun olduğu aktarıldı.
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