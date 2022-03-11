Ekonomi Albaraka Türkten ekonomiye 91 milyarlık kaynak
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Albaraka Türk'ten ekonomiye 91 milyarlık kaynak

Albaraka Türk’ün 2021 net dönem karı 942,5 milyon lira oldu. Yalnızca konsolide kar oranlarıyla değil aktifler, toplanan fonlar, kullandırılan fonlar ve öz kaynaklarda da önemli rakamlara ulaştıklarını belirten Albaraka Türk Genel Müdür Vekili Malek Khodr Temsah, “2021 yılında 110 milyar liralık toplam aktife, toplanan fonlarımızda ise 91,2 milyar liraya eriştik” dedi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
​Albaraka Türkten ekonomiye 91 milyarlık kaynak ​
Arşiv

Albaraka Türk’ün 2021 yılı net konsolide grup bilançosunu açıkladı. Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)a yapılan açıklamaya göre Albaraka Türk, 2021 net konsolide grup karında yüzde 203 artış göstererek 942,5 milyon lira kara ulaştı. Bir önceki dönemde Banka 311,1 milyon lira net konsolide grup karı açıklamıştı.

AKTİFLERİ %58 ARTTI

  • 2021 yılında toplam aktiflerini yüzde 58 artıran Albaraka Türk, aktiflerini 110 milyar liraya çıkardı. Toplanan fon rakamını 91,2 milyar liraya yükselten Banka, bu başlıkta da yüzde 77 büyüme gerçekleştirdi. Toplam öz kaynaklar ise 4,3 milyardan yüzde 54 oranında artış göstererek 6,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Açıklamada 2021 yıl sonu itibarıyla toplam kredi büyüklüğünün 59,3 milyar liraya ulaştığı ve bu tutarın 2020 yılının aynı döneminde 42 milyar lira olduğu ifade edildi.

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Albaraka Türk Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Khodr Temsah, “Albaraka Türk olarak geçirdiğimiz bu verimli yılı yüzde 203 artış gösteren kar oranıyla tamamladık. Yalnızca konsolide kar oranlarımızda değil aktiflerimizde, toplanan fonlarımızda, kullandırdığımız fonlarda ve öz kaynaklarımızda da önemli rakamlara ulaştık” dedi.

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