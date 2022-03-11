Albaraka Türk'ten ekonomiye 91 milyarlık kaynak

Albaraka Türk’ün 2021 yılı net konsolide grup bilançosunu açıkladı. Kamu Aydınlatma Platformu (KAP)a yapılan açıklamaya göre Albaraka Türk, 2021 net konsolide grup karında yüzde 203 artış göstererek 942,5 milyon lira kara ulaştı. Bir önceki dönemde Banka 311,1 milyon lira net konsolide grup karı açıklamıştı.

AKTİFLERİ %58 ARTTI

2021 yılında toplam aktiflerini yüzde 58 artıran Albaraka Türk, aktiflerini 110 milyar liraya çıkardı. Toplanan fon rakamını 91,2 milyar liraya yükselten Banka, bu başlıkta da yüzde 77 büyüme gerçekleştirdi. Toplam öz kaynaklar ise 4,3 milyardan yüzde 54 oranında artış göstererek 6,7 milyar lira olarak gerçekleşti. Açıklamada 2021 yıl sonu itibarıyla toplam kredi büyüklüğünün 59,3 milyar liraya ulaştığı ve bu tutarın 2020 yılının aynı döneminde 42 milyar lira olduğu ifade edildi.

PANDEMİNİN ETKİLERİNİ SİLDİ

Albaraka Türk Genel Müdür Vekili ve Yönetim Kurulu Üyesi Malek Khodr Temsah, “Albaraka Türk olarak geçirdiğimiz bu verimli yılı yüzde 203 artış gösteren kar oranıyla tamamladık. Yalnızca konsolide kar oranlarımızda değil aktiflerimizde, toplanan fonlarımızda, kullandırdığımız fonlarda ve öz kaynaklarımızda da önemli rakamlara ulaştık” dedi.

EKONOMİ Albaraka Türk’ten çevresel duyarlılık