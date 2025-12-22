Aldatıcı kasım indirimine geçit yok

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, vatandaşların mağduriyet yaşamaması amacıyla Bakanlıkça önleyici ve yön verici bir yaklaşım benimsendiğine işaret edildi.

SATICI FİYATLARINA YAKIN TAKİP

Bakanlık açıklamasında, "Kasım ayı başlamadan önce Bakanlığımız tarafından yapılan basın duyurusuyla hem tüketicilerimiz indirimli satışlarda dikkat edilmesi gereken hususlar konusunda bilgilendirilmiş, hem de satıcı ve sağlayıcılara aldatıcı indirim uygulamalarından kaçınmaları yönünde açık uyarılarda bulunulmuştur" ifadelerine yer verildi. Açıklamada, indirim dönemlerine ilişkin Bakanlığa ulaşan tüketici şikayetlerinin, titizlikle değerlendirildiği bu çerçevede 364 sayılı Reklam Kurulu toplantısının gerçekleştirildiği aktarıldı.

108 DOSYADAN 93'Ü MEVZUATA AYKIRI

Açıklamada, şunlar kaydedildi: "Toplam 108 dosya, görüşülerek karara bağlanmıştır. Bu dosyalardan 93'ü, mevzuata aykırı bulunmuş ve bu dosyalar hakkında toplam 12 milyon 905 bin 818 lira idari para cezası uygulanmıştır. Ayrıca, tüketicilerin yanıltılmasının önlenmesi amacıyla 57 dosya için durdurma, 16 dosya için erişim engeli kararı alınmıştır."







