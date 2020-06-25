ALG CONSTRUCTIONS Düzce’ye 1 Milyar TL Yatırım Hedefliyor

Düzce, yaklaşık 30 km’lik sahil şeridinin yanı sıra Yedi Göller, Efteni Gölü, Topuk Yaylası, Kardüz Yaylası, Güzeldere ve Samandere Şelaleleri, Melençayı gibi doğa harikalarının yanı sıra İstanbul ve Ankara’ya 2’şer saatlik mesafesi ile gayrimenkul yatırımı adına birçok avantaja sahip. ALG CONSCTURCTIONS, yatay mimari, sağlıklı ve yeşil yaşam alanları ile su temalı 5 yeni projesiyle yaklaşık 1 milyar TL yatırım hedefliyor.

“Daha Fazla Yaşam, Daha Fazla Sağlıklı Alan Sağlayacağız”

ALG CONSCTURCTIONS’ın yaklaşık 1 milyar TL değerindeki gelecek yatırımlarını değerlendiren Yönetim Kurulu Başkanı Cihat Algün, şunları dile getirdi:

“Düzce’ye 25 yıldır kalıcı değer katmaya çalışıyoruz. Geçmişte iki büyük deprem yaşayan Düzce’nin yeniden inşasında ve fiziki yapılanmasında Algün Ailesi olarak köklü çalışmalara imza attık. Projelerimizi şekillendirirken Düzcelileri refahını, huzurunu ve konforunu temel aldık. Gücümüzü Düzce’den, hayata geçirdiğimiz “A Kalite” projeler rekabette bir adım hep bir adım önde olduk. Değişmeyen tek şeyin değişimin kendisi olduğu inancıyla daha fazla yaşama ve sağlıklı alanlara ihtiyaç olduğunu gördük. Biz de bu değişimin sesine kulak verip daha fazla oksijene, huzura, yeşile, sağlığa ve mutluluğa ulaşacağı daha farklı değerler ile insan odaklı projeler üretmeye devam edeceğiz. Kaynaklarımız, sermayemiz, iş yapma biçimimiz, çalışanlarımız ve yapılarımız ile geldiğimiz nokta bizi yeni ufuklara doğru yelken açılma zamanımızın geldiğini işaret etti. Biz de işte bu hızlı akan zamana ve değişen durumlara uyum sağlamak adına bu dönüşüme imza attık. Çeyrek asrı geride bırakan Algün İnşaat’ı koruyarak bundan sonraki üreteceğimiz projelerimizi ALG CONSTRUCTIONS adıyla hayata geçireceğiz. Bizi Düzce’de inşaat sektörünün liderliğine taşıyan kültür ve değerlerimizi koruyarak dünyaya açılacağız. Bundan sonra gerçekleştireceğimiz tüm projelerde de oksijene, huzura, yeşile, sağlığa ve mutluluğa ulaşan, çevresel değerler saygılı “A Kalite” yaşam alanları oluşturmaya devem edeceğiz. ”

“Yatay Mimari Konseptte, Bahçeli, Sağlıklı ve Kaliteli Yaşam”

“Hedefimiz, Düzce’den çıkıp faaliyet gösterdiği sektörde ulusal ve uluslararası platformlarda rekabet eden bir marka olmak” diyen

, sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün yeni bir ev sahibi olanlar, aslında bir gelecek yani bir yaşam satın almış oluyorlar. Bu doğrultuda zamansız, kalıcı değerler üretmek için çalışıyoruz. Algün’ün A’sından yola çıkarak A Kalite projeler diyoruz. Artık “A Kalite” vizyonuyla Düzce’nin kimliğine uygun olarak, yatay mimari konseptiyle bahçeli, sağlıklı, kaliteli yaşam ve ticaret odaklı olarak yaklaşık 1 milyar TL yatırımla 5 yeni proje geliştiriyoruz. Özellikle İstanbul ve Ankara gibi büyük şehirlere olan yakınlığı ile cazip fiyat avantajları ferah, güvenli, sağlıklı ve bahçeli bir yaşam, herkesin hakkıdır diye inanıyoruz. Herkesi A Kalite Yaşamaya Düzce’ye davet ediyoruz.”