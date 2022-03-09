Ekonomi Alparslan sondaj gemisi Güney Koreden yola çıktı Yolculuğu 2 ay sürecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Alparslan sondaj gemisi Güney Kore'den yola çıktı: Yolculuğu 2 ay sürecek

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Türkiye’nin dördüncü sondaj gemisinin yola çıktığını açıkladı. 7. nesil üstün teknolojiyle donatılan ve Alparslan ismi verilmesi düşünülen 238 metrelik geminin Güney Kore’den yolculuğu 2 ay sürecek

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Alparslan sondaj gemisi Güney Koreden yola çıktı: Yolculuğu 2 ay sürecek
Alparslan sondaj gemisi

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, denizlerde hidrokarbon aramalarında kullanılacak dördüncü sondaj gemisinin Türkiye’ye doğru yola çıktığını açıkladı. Dönmez, önceki gece Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, yeni geminin heyecanla beklendiğini belirtti.

Dönmez, “Dört bir tarafı denizlerle çevrili ülkemize dört başı mamur bir sondaj filosu kazandırmak için işimize dört elle sarıldık. Şimdi dört gözle Türkiye’ye doğru yola çıkan dördüncü sondaj gemimizi bekliyoruz. Hayırlı, uğurlu olsun” dedi.

Fatih Dönmez
Fatih Dönmez

238 METRE UZUNLUĞUNDA

  • Son teknoloji ürünü gemiye Alparslan’ adının verilmesi bekleniyor. Yedinci nesil üstün teknolojilerle donatılmış yeni sondaj gemisi 238 metre uzunluğunda, 42 metre genişliğinde ve 68 bin groston ağırlığında. Maksimum 12 bin 200 metre derinliğe kadar inebilecek yeni nesil sondaj gemisi, 3 bin 600 metre derinliğe kadar işlem yapabilecek. Kule yüksekliği ise 104 metre. 200 kişilik mürettebat kapasitesiyle sondaj çalışmalarını yürütecek personelleri taşıyacak gemi, en son teknolojiyle donatıldı.

Alparslan sondaj gemisi.
Alparslan sondaj gemisi.

7. NESİL ÜSTÜN TEKNOLOJİ

  • 7. nesil üstün teknolojilerle donatılan gemide aktif konumlandırma sistemi bulunuyor. Buna ek olarak çift kulesi ve 2 adet güvenli 7 ram BOP sistemi de geminin dikkat çeken özellikleri arasında. MDP sistemi ile donatılan geminin her iki kulesinde de dalga sönümleme amaçlı sistemi bulunuyor. Yeni nesil üstün özellikleriyle dikkat çeken sondaj gemisi, Karadeniz gazını 2023’e yetiştirmek için katkı sağlayacak.

Bakan müjdeli haberi paylaştı: Dördüncü gemi de filoya katıldı
FOTOĞRAF 12
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, \"Gemimizin alınmasında büyük emekleri geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için 724 ter döken tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.\" ifadesini kullandı.
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Paylaşılan infografikte, 238 metre uzunluk, 42 metre genişlik ve 68 bin gross ton ağırlığındaki geminin 12 bin 200 metre maksimum sondaj derinliğine sahip olduğu kaydedildi.
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7. nesil üstün teknolojiye sahip dördüncü sondaj gemisinin maksimum operasyon derinliğinin 3 bin 600 metre, kule yüksekliğinin 104 metre ve mürettebat kapasitesinin ise 200 kişi olduğu bilgisi paylaşıldı.
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Bir yılı aşkın süredir dördüncü derin deniz sondaj gemisi arayışında olan TPAO Güney Koreli Daewoo ile anlaşmıştı.
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Uluslararası denizcilik piyasasında Cobalt Explorer olarak tanınan West Cobalt'ın ilk kullanıcısı Türkiye olacak.
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Mevcut üç gemisi de 6. nesil olan Türkiye, West Cobalt gemisini alarak filosuna 7. nesil sondaj gemisini de eklemiş oldu.
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Gemi, 6. nesil gemilerden daha ileri teknoloji geliştirilmiş ekipmana sahip.
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6. nesil gemiler 12 bin -12.500 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme kabiliyetine sahip ultra derin deniz sondaj yeteneğine sahipken denizcilik sektörü 7. ve son nesil gemilerin bu kabiliyeti daha da arttırması beklentisinde.
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Geminin ilk görev yerinin Karadeniz'de doğal gaz tespit edilen sahalar olması bekleniyor.
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Türkiye'nin sondaj gemi filosunda halen Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri bulunuyor.
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Üç sondaj gemisi de 6. nesil ultra derin deniz sondaj yeteneğinde.
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Gemiler, dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru'ndan daha derinde 12 bin metrenin üzerinde yüksek basınç altında deniz sondajı yapabiliyor.
Bakan müjdeli haberi paylaştı: Dördüncü gemi de filoya katıldı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın West Cobalt sondaj gemisini satın almak üzere Daewoo ile yaptığı anlaşma sonrası beklenen müjdeli haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez paylaştı. Türkiye'nin Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin ardından dördüncü sondaj gemisi de filoya katıldı.

YOLCULUĞU İKİ AY SÜRECEK

Güney Kore’den yola çıkan dördüncü geminin 2 ay içerisinde Türkiye’ye ulaşması bekleniyor. Türkiye’nin Akdeniz ve Karadeniz’deki sondaj faaliyetleri tüm hızıyla devam ediyor. Hali hazırda 3 derin deniz sondaj gemisi ve 2 sismik araştırma gemisiyle çalışmalarına devam ediyor.

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