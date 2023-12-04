Altı ayda bulunamayan sıfır araç artık altı saatte teslim

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, otomotiv piyasasında gerek sıfır gerekse ikinci eldeki denetimlerin olumlu sonuçlarının kısa sürede alındığını söyledi. Bakan Bolat, İstanbul'da gazetecilerle sohbet toplantısında bir araya gelerek basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Son dönemde bazı ürünlerde yaşanan gerekçesiz fahiş fiyatlar hakkında görüşleri sorulan Bolat, pandemi dönemiyle beraber arz talep dengesinde büyük kopukluklar meydana geldiğini, tedarik zincirlerinin koptuğunu, bazı ürünlerde ürün kıtlığının olmaya başladığını ve dolayısıyla fiyatlama davranışlarında önemli bozukluklar olduğunu anımsattı.

GAYRİMENKUL FİYATLARINDA CİDDİ GERİLEME

Göreve geldikleri günden bugüne dek başta otomotiv sektörü olmak üzere, anormal fiyat yükselmesi görülen tüm sektörlerde denetimlerini sürdürdüklerini, piyasada etkin olduklarını, başıboşluğa izin vermediklerini anlatan Bolat, bu alanda yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi. Ömer Bolat, "Bu uygulamalara devam edeceğiz. Kredilerin de yüksek faiz nedeniyle gerilemesi nedeniyle 15 Ağustos itibarıyla otomotiv sektörüne bir düzen, intizam gelmeye başladı. Otomotivde ekstra neredeyse 14 milyar dolarlık bu yıla mahsus artış vardı ithalatta, bunda yavaşlama başladı. Otomotiv piyasası çok büyük ölçüde düzene girdi, 6 ayda bulunamayan sıfır oto, 6 saatte teslim edilir hale geldi. Gayrimenkul fiyatlarında da ciddi düşüşler var, piyasa düzen oluştu" ifadelerini kullandı. Bolat, elektrikli araçlar konusunda Togg'un bu yılki üretim rakamının 20 bine yaklaşacağını kaydetti.

MOTOSİKLETLE İLGİLİ ÇALIŞMA BAŞLADI

Tıpkı otomotiv sektöründe olduğu gibi motosiklet sektöründe yaşanan fiyat artışlarına ilişkin görüşleri sorulan Bolat, bununla ilgili de yoğun denetimler yaptıklarını, süreçle ilgili çalışma yapılacağını, fiyat düşüşünü sağlayacaklarını belirtti. Hazır beton ve çimento sektöründe de şikayetlere değinen Bakan Bolat konuyla ilgili şu bilgileri verdi: "Özellikle deprem bölgesinde şikayetler vardı, oradaki üretici ve satıcı firmalarla da toplantılar yaptık. En son birkaç hafta önceki toplantımız sonunda orada da ilkbahara kadar zam yapılmayacağı, en az yüzde 5 indirim yapılacağı yönünde taahhütte bulunuldu. Bununla ilgili süreci yakından takip ediyoruz.”

İNDİRİM KAMPANYASI DALGAKIRAN ETKİSİ YAPTI

Ömer Bolat, geçtiğimiz aylarda Cumhuriyet'in 100. yılına istinaden başlatılan indirim çağrısının birçok sektörde karşılık bulduğunu söyledi. Bu sürecin, olumlu sonuçlarını gördüklerini vurgulayan Bolat, “Enflasyon artış oranında nispi olarak aşağı doğru eğilim var. Bu çalışmalarımızın, sürekli yukarı yönlü devam eden fiyatlama davranışlarını kırmak anlamında bir dalgakıran etkisi oldu. Şu an piyasada hem ürün anlamında bolluk var, hem de tüketicilerimizde fiyatların düşeceği

yönünde inanç oluştu. Mücadele devam edecek" bilgisini verdi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ İHRACATINA ÖZEL KREDİ PROGRAMI

Bolat, "Yüksek teknolojili ürün ihracatı yapan firmalara özel kredi programları hazırlıyoruz. Yeşil dönüşümle alakalı çalışma yapan ihracatçılarımıza da hem Eximbank hem de Geliştirme AŞ (İGE) İGE büyük destek paketleri hazırlıyor. Konuyla ilgili arkadaşlarımız çalışıyor. Hazine ve Maliye Bakanlığı ile görüşüyoruz, oradan onay çıktığında bu şirketlerin finans problemi kalmayacak" diye konuştu. Bakan Bolat, konuşmasında ihracatta 2028 hedeflerine de değinerek, "2024 bütçesinde ihracatçılara desteklerimiz yüzde 114 artacak. Ülkemiz ihracatçılarına pazar açma çalışmamız var. Amacımız kazan-kazan anlayışı ile hareket etmek" dedi.







