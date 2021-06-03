Altında iki farklı senaryo: 512 liraya kadar gerileyebilir!

2021’e 451 lira seviyesinden başlayan altının gram fiyatı, dün 535 lira seviyesini test ederek yatırımcısına 6 ayda yüzde 19 getiri sağladı.

Altındaki yükselişi ise küresel piyasalardaki hareketler, döviz kurundaki volatilite ve jeopolitik riskler destekledi.

Yaşanan yükseliş sonrası çeyrek altın 867 liradan satılırken, cumhuriyet altını 3 bin 535 liradan alıcı buluyor. Ons altın ise kritik seviye olan bin 900 doların hemen üzerinde seyrediyor.

GRAM ALTIN 560 LİRAYA YÜKSELEBİLİR

Altın fiyatlarındaki yükselişe ilişkin yenisafak.com'a konuşan Altın ve Para Piyasaları uzmanı İslam Memiş, Merkez Bankası’nın (TCMB) faiz indirim sürecine gireceğine dair beklentilerin artmasının yatırımcıların yeni bir pozisyon almasına neden olduğunu ve bunun doların pozitif seyrini desteklediğini dile getirirken, altının gram fiyatının yıl içinde dolar/TL kurundan destek alarak yükselişini 540-560 lira aralığına kadar sürdürebileceğini tahmin ettiklerini ifade etti.

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MERKEZ MÜDAHELE EDERSE GERİ DÖNÜŞLER OLABİLİR

Altının gram fiyatında yaşanan yükseliş sonrası yatırımcıların geçen yıl olduğu gibi korku ve panikle alım yapmaması gerektiğini de sözlerine ekleyen Memiş, ''Çünkü TCMB’nin piyasaya herhangi bir müdahalesi, dolar/TL ve altının gram fiyatında geri dönüşlere neden olabilir.'' dedi.

Memiş, TCMB'nin kur tarafına müdahale etmesi halinde ise altının gram fiyatının 512 liraya gerileyebileceğini belirtti.

ALIM İÇİN FIRSATLARI DEĞERLENDİRİN

Altının ons fiyatının da bu sürece dahil olması düşüşleri destekleyebileceğini tahmin ettiklerini dile getiren Memiş, ''Ondan sebep soğuk kanlılığını koruyan, sabırla bekleyebilen yatırımcı fırsatları değerlendirebilir. Önümüzdeki aylarda yükselişini sürdüreceğini tahmin ettiğim altının gram fiyatında kısa vadeli düşüşler ve fırsatlar mutlaka olabilir. Piyasalarda fırsatlar ne alım nede satım yönünde bitmez.'' dedi.

GÜMÜŞ ALTINDAN ÇOK KAZANDIRDI

2021’e 6,30 lira seviyesinden başlayan gümüşün gram fiyatının da dün 7,91 seviyesini test ederek yatırımcısına 6 ayda yüzde 25,5 getiri sağladığına dikkat çeken Memiş, ''Yani, yılbaşında 10 bin lira ile altın alan yatırımcı 1.860 lira kazanırken gümüş alan yatırımcı 2.553 lira kazandı. Gümüş, 2021’de de altını tahtından eden, altından çok kazandıran bir yatırım aracı olduğunu belirtmek isterim. Ancak kısa vade için gümüş tarafında da kar satışları görmemiz mümkün olacaktır. Yıl içinde altının ons fiyatında 40 dolar, gümüşün gram fiyatında 10 lira seviyesini takip etmeyi sürdüreceğiz. Yatırımcılar, gümüş yatırımını ihmal etmemeli.'' diye konuştu.

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