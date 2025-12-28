Altın bir yılda yüzde 110 kazandırdı

ABD Merkez Bankası'ndan (Fed) ek gevşeme beklentileri, zayıf dolar ve artan jeopolitik tansiyon sebebiyle küresel piyasalarda hem altının hem de gümüşün rallisi bitmiyor. 2025’te rekor üzerine rekor kıran ikili, yılın son günlerine girilirken tarihi zirveleri gördü. Gümüş ilk kez 78 doların üzerine çıkarken, ons altın 4 bin 540 doları aştı. Güvenli liman altın, özellikle Türkiye’de favori yatırım araçları arasında yer almaya devam ediyor.

TÜM ZAMANLARIN ZİRVESİ

Küresel piyasalarda ons altın ve gümüşün tarihi zirve yürüyüşü, döviz kurlarındaki hareketlilikle birleştiğinde, yurt içinde gram altının yeni rekorlar kırması için gerekli zemini hazırlıyor. Nitekim 1 Ocak 2025 tarihinde 2 bin 967 TL seviyesinde bulunan gram altın, güncel tabloda 6.278 TL ile tüm zamanların en yüksek seviyesini bir kez daha tazeledi. Yılbaşında "güvenli liman" diyerek 100 bin TL’lik alım yapan bir yatırımcının portföyü, 210 bin 600 TL’ye ulaştı. Böylece gram altın, 2025 yılında yüzde 110'dan fazla değer kazancıyla enflasyonu ve diğer tüm geleneksel yatırım araçlarını geride bıraktı.

İKİ FARKLI SENARYO VAR

Yeni Şafak'a konuşan Altın ve Para Piyasaları Uzmanı Adnan Kapukaya, 2026 yılı için iki farklı senaryo üzerinde durdu. Kapukaya, gram altında ana hedefin 7 bin 500 TL olduğunu ifade ederken; Rusya ve Ukrayna arasındaki olası bir net anlaşmanın piyasalarda rahatlama sağlayabileceğine ve fiyatın 5 bin 500 TL seviyelerine çekilebileceğine dikkat çekti. Kapukaya, mevcut koşullarda Fed'in faiz düşürme ihtimalinin altına olan talebi canlı tutacağını vurguladı. Fed Başkanı Jerome Powell'ın mayıs ayında görevi teslim edecek olması ve 2026 yılı enflasyon verilerinin takibinin kritik olduğunu belirten Kapukaya, faizlerin aksi yönde yükselmeye başlaması durumunda talebin düşebileceğini söyledi. Ancak şu an itibarıyla ABD tahvillerine duyulan güvenin az olması sebebiyle fonların ve bankaların altın pozisyonlarını koruduğunu kaydetti.

ONS TAHMİNİ 8-10 BİN DOLAR

Ons altın fiyatlarına dair de tahminlerini paylaşan Kapukaya, yakın dönemde 3 bin 850 doların alt sınır, 4 bin 850 doların ise üst sınır olarak görülebileceğini dile getirdi. Kapukaya, daha uzun vadeli projeksiyonunda ise ons altının 5 yıl içinde 8 bin ila 10 bin dolar seviyelerine çıkabileceği öngörüsünde bulundu.







