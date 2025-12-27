Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Gram altın rekor kırdı, Trabzon hasırı uçtu: Fiyatı Audi, Mercedes ve BMW ile yarışıyor...

Gram altın rekor kırdı, Trabzon hasırı uçtu: Fiyatı Audi, Mercedes ve BMW ile yarışıyor...

13:3727/12/2025, samedi
Yeni Şafak
Diğer
Sonraki haber

Altın yükseldi, hasır uçtu: Artık bilezik değil, servet değerinde! Bir dönem Karadeniz düğünlerinin vazgeçilmez takıları arasında yer alan coğrafi işaretli Trabzon hasırı, altın fiyatlarındaki tarihi yükselişle birlikte yeniden gündeme geldi. Gram altının 6 bin 250 TL ile rekor seviyelere çıkması, geleneksel hasır bilezik fiyatlarını da milyonlu rakamlara taşıdı.

Gram altın fiyatındaki tarihi yükseliş, Trabzon hasırının fiyatını adeta zirveye taşıdı. El işçiliği ve yüksek gramajıyla öne çıkan Trabzon hasırı, artık sadece bir takı değil, otomobil fiyatlarıyla yarışan bir yatırım aracı olarak konuşuluyor. Son rakamlar, bazı modellerin Audi, Mercedes ve BMW fiyatlarına yaklaştığını gösteriyor.


Trabzon hasırı uçtu


Altın fiyatlarındaki artış, bir zamanlar düğünlerde takılan Trabzon hasırını bugün “ev parası” ya da “lüks otomobil bedeli” ile kıyaslanan bir değere dönüştürdü. Kuyumcular, özellikle çok sıralı hasır setlerde fiyatların artık ulaşılması zor seviyelere çıktığını belirtti.


Rakamlar milyonlara ulaştı


Trabzon Kuyumcular ve Saatçiler Odası Başkanı Ali Yazıcı, gram altının 6 bin 250 TL seviyesinde işlem gördüğü bu dönemde bir takım Trabzon hasır bilezik fiyatının 600 bin TL’den başladığını, özel siparişlerde ise rakamların milyonlara ulaştığını söyledi.

Fiyatı Audi, Mercedes ve BMW ile yarışıyor...


Yazıcı, “Özellikle 61 sıra ve 81 sıra Trabzon hasır takımlar, gerdanlık, yüzük ve küpeyle birlikte değerlendirildiğinde toplam maliyet 3 milyon TL’den başlayıp 6 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor” dedi. Bu seviyelerdeki fiyatlar, Trabzon hasırını bugün Audi, Mercedes ve BMW gibi lüks otomobillerin bedelleriyle yarışan bir noktaya taşıdı. Artan maliyetler nedeniyle hasır takıların düğünlerde eskisi kadar tercih edilmediği, daha çok yatırım veya özel sipariş ürünü haline geldiği ifade ediliyor.

Altın fiyatları yükseldiğinde alımların arttığını, düşüş dönemlerinde ise satışların öne çıktığını belirten Yazıcı, özellikle kasım ve aralık aylarında altın bozdurma işlemlerinin yoğunlaştığını da aktardı.

2025 yılının iç piyasada kuyumcu sektörü açısından beklenen hareketliliği getirmediğini söyleyen Yazıcı, ihracatta ise daha olumlu bir tablo olduğunu ifade etti. Bakanlık verilerine göre 2024 yılında 7,5 milyar dolar olan mücevher ihracatının, 2025 yılı ekim ayı itibarıyla 12,5 milyar dolara ulaştığını belirtti.


Trabzon hasırı ve kazaziye ürünlerinde ihracat payının yaklaşık yüzde 30 seviyesinde olduğunu kaydeden Yazıcı, “İç piyasada satışlar zayıf seyrediyor ancak yatırım amaçlı külçe, Cumhuriyet ve çeyrek altına talep artıyor” dedi.

#Gram altın
#trabzon hasırı
#altın fiyatı
#BMW
#Audi
#Mercedes
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
EYT'den yararlanamayana erken emeklilik müjdesi geldi! SGK 1999 2002 2006 arası sigorta girişi olana emeklilik skalası oluştu