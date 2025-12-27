Gram altın rekor kırdı, Trabzon hasırı uçtu: Fiyatı Audi, Mercedes ve BMW ile yarışıyor...

Fiyatı Audi, Mercedes ve BMW ile yarışıyor...





Yazıcı, “Özellikle 61 sıra ve 81 sıra Trabzon hasır takımlar, gerdanlık, yüzük ve küpeyle birlikte değerlendirildiğinde toplam maliyet 3 milyon TL’den başlayıp 6 milyon TL’ye kadar çıkabiliyor” dedi. Bu seviyelerdeki fiyatlar, Trabzon hasırını bugün Audi, Mercedes ve BMW gibi lüks otomobillerin bedelleriyle yarışan bir noktaya taşıdı. Artan maliyetler nedeniyle hasır takıların düğünlerde eskisi kadar tercih edilmediği, daha çok yatırım veya özel sipariş ürünü haline geldiği ifade ediliyor.