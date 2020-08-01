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Ekonomi Altın fiyatları temmuz ayında kırılmayan rekor bırakmadı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın fiyatları temmuz ayında kırılmayan rekor bırakmadı

Altın fiyatları, başta küresel ekonomilerdeki belirsizlik ve gelişmiş ülke merkez bankalarının genişlemeci tutumları olmak üzere birçok nedenle temmuzda rekor üzerine rekor kırdı. Altının ons fiyatı yükseliş eğiliminin ivme kazanması ile temmuzda yüzde 11, yıl başından bu yana ise yaklaşık yüzde 30 getiri sağladı. Yükseliş serisini üst üste 8'inci aya taşıyarak, bu anlamda 2001 yılından bu yana en uzun soluklu rallisini gerçekleştiren altının gram fiyatı temmuzda rekor üzerine rekor kırarak 444,5 liraya çıktı.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Uluslararası piyasada yükseliş eğilimi ivme kazanan altının ons fiyatı, temmuzda yüzde 11 değer kazandı. Ons altın böylece yıl başından bu yana yatırımcısına yaklaşık yüzde 30 getiri sağladı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle dünya ekonomisine ilişkin belirsizliklerin devam etmesi, gelişmiş ülke merkez bankalarının eşi görülmemiş büyüklükteki genişleme adımları ve ülkelerin borç stoklarındaki artış gibi nedenlerle artan altın talebi, ons fiyatını, temmuzda 1.983 dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine taşıdı. Altının ons fiyatı tarihi zirvesini görmesinin ardından temmuzu 1.972 dolardan tamamladı.

Dolar endeksindeki değer kaybı, altın ile birlikte tüm değerli metallere olan talebi artırırken, bu dönemde gümüşün getirisi altını geride bıraktı. Gümüşün ons fiyatı temmuzda yüzde 36 değer kazanarak 24,2 dolara çıktı.

Altın kaplamalı gümüşlere talep arttı: Sadece alan biliyor, dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor
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Altın kaplamalı gümüşlere talep arttı: Sadece alan biliyor, dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor

Yurt içinde, yükseliş serisini üst üste 8'inci aya taşıyarak, bu anlamda 2001 yılından bu yana en uzun soluklu rallisini gerçekleştiren altının gram fiyatı, temmuzda rekor üzerine rekor kırdı.

Haziran ayını 392 liradan tamamlayan gram altın, temmuzda 444,5 lira ile rekor seviyeyi gördü. Altının gram fiyatı temmuzda bir önceki ay kapanışına göre yüzde 13 değer kazanarak 443 liradan kapanış yaptı.

Ons altındaki yükselişin ivme kazanması ve bu hafta dolar kurundaki artışın etkisiyle son iki haftadaki değer kazancı yüzde 11'e ulaşan gram altın, temmuzda, 2019 kapanışına göre ise yüzde 53 prim yaptı.

"Altına dayalı borsa yatırım fonlarına girişler, 6 yılın zirvesine çıktı"

AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD-Çin gerilimi, Avrupa Birliği (AB) ve ABD'de açıklanan teşvik paketleri ve küresel ekonomilere dair endişelerin altın fiyatlarındaki yükselişi desteklediğini bildirdi.

Bu gelişmelerin yanı sıra Kovid-19 vaka saylarının artması, siyasi gerginlikler, negatif reel faizler ve doların zayıf seyrinin altın fiyatlarında tarihi rallilerinden birinin yaşanmasını sağladığını dile getiren Memiş, "Altın talebinin artmasıyla, değerli metal fonlarına geçen hafta 3,8 milyar dolarlık giriş gerçekleşti. Altına dayalı borsa yatırım fonlarına girişler, 6 yılın zirvesine çıktı." ifadelerini kullandı.

Memiş, hızlı yükselen fiyatlar nedeniyle bu haftadan itibaren kar satışlarının etkisini artırabileceğine dikkati çekerek, aralıksız 8 haftalık yükseliş trendiyle tüm zamanların en yüksek seviyelerini test eden altın fiyatlarının, kısa vadede güç toplamak için gerileyebileceğinin göz ardı edilmemesi gerektiğini söyledi.

Altının ons fiyatında 2.000 dolar seviyesinin önemli direnç konumunda olduğunu aktaran Memiş, değerlendirmesine şöyle devam etti:

"ABD Merkez Bankası’nın (Fed) adımları ve Fed Başkanı Jerome Powell’ın güçlü dolar söylemi, dolar varlıklarında kısa vadeli toparlanmayı gündeme getirebilir. Böyle bir durumda kısa vade için altının ons fiyatı 1.895 dolar, altının gram fiyatı 408 liraya kadar gerileyebilir."

"Kısa vadede sert düzeltmeler yaşanabilir"

İslam Memiş, ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yüzde 0,58 ve dolar endeksinin 93,2 seviyelerine gerilemesinin, altının ons fiyatını desteklediğine dikkati çekerek, öte yandan düzeltme yapılmadan devam eden yükselişlerin sağlıksız bir görünüm ortaya koyduğunu ve riskleri artırdığını söyledi.

Orta ve uzun vadede yükselişler devam etse de kısa vadede sert düzeltmelerin yaşanabileceği konusunda yatırımcıları uyaran Memiş, altının bir tasarruf aracı olarak görülmesini tavsiye etti.

Son dönemde fiyatlarda yaşanan ralli ile birçok yatırımcının kısa vadede yüksek kar etme amacıyla al-sat'a yöneldiğini vurgulayan Memiş, şöyle devam etti:

  • "Sosyal medyadaki yönlendirmelere bakarak al-sat yapan çok sayıda vatandaşımız olduğunu görüyoruz. Bu tasarruf değildir ve çok tehlikelidir. Belirsizliğin arttığı bu dönemlerde öngörülerde de yanılma payı çoktur. Vatandaşlarımız birikimlerini, uzun vadeli olarak düşünerek, farklı yatırım araçlarıyla çeşitlendirmeli."

Memiş, gümüşün ons fiyatında 35 dolar, gram fiyatında ise 10 lira seviyesini önemli direnç konumunda olduğunu belirterek, uzun vadede gümüşün önemli bir yatırım aracı olmaya devam edeceğini, ancak kısa vadede risklerin yüksek olduğunu söyledi.

Altın kaplamalı gümüşlere talep arttı: Sadece alan biliyor
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Koronavirüs tedbirlerinin ardından 1 Temmuz itibariyle düğün sezonunun başlamasıyla birlikte vatandaşlar altın almak için kuyumcuların yolunu tuttu. Altın fiyatlarındaki artış nedeniyle alternatif çözüm arayanlar ise altın kaplamalı gümüş takılara yöneldi.
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Gümüşçü Kübra Karaca, altın fiyatlarındaki yükselişle birlikte altın kaplamalı gümüş takıların revaçta olduğunu belirterek, şunları söyledi:
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Trabzon setlerimizin fiyatları 1200 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar değişiyor. Bir de Sivrihisar cebelerimiz var. Bunlara da isteğe göre elmas görünümlü toka yapıyoruz, altın suyuna batırabiliyoruz.
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Altın görünümlü gümüş takılarımız revaçta. Trabzon setlerimizin fiyatları 1200 liradan başlıyor 3 bin liraya kadar değişiyor. Bir de Sivrihisar cebelerimiz var. Bunlara da isteğe göre elmas görünümlü toka yapıyoruz, altın suyuna batırabiliyoruz. Bunların kaplamalı gümüş olduğunu sadece alan biliyor. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor. Yaptığımız kaplamalar 22 ayar altın kaplamadır. Elektrolizle yapıldığı için de uzun süre kullanılabiliyor.
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'YARIM GRAM ALTIN TERCİH EDİLİYOR'<br>​<br>​ Düğünlerde önceden çeyrek altın, daha sonra gram altın şimdilerde ise yarım gram altın tercih edildiğini söyleyen kuyumcu Kenan Gül ise, sözlerini şöyle sürdürdü:
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Şu anki görüntülere bakarsak altının yükselme eğilimi devam ediyor. Yaşadığımız bir pandemi süreci var. Uzun vadeli olarak altının yukarı doğru yönü olduğunu görüyoruz. Düğün için genellikle geleneksel üçlü burmalar, tuğralar, zincirler tercih ediliyor. Eskişehirli hemşerilerimize özellikle şunu söylemek istiyorum; takılarını güvendikleri, bildikleri kuyumcudan alsınlar. Bu tarz ürünlerde başlarına kötü şeyler gelebiliyor, kandırılabiliyorlar. Buna dikkat etmeleri lazım. Önceden düğünlerde çeyrek altın takıyorlardı. Sonra fiyatlar yükselince gram altına döndü. Şimdi ise yarım gram altınlar satılıyor.
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BİR YIL SONRASI İÇİN ALTIN ALAN OLDU<br>​<br>​ Torunlarının sünnet düğünü için altın bakan Hayriye Şafak, 3 oğlumdan 3 erkek torunum var. Sünnet düğünü yapacağız. Onlara altın almayı düşünüyorum. Gücümüzün yettiğince almaya çalışıyoruz. Düğün seneye ama bu seneden alıp kenara koymak daha hesaplı olur diye düşünüyorum diye konuştu.
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Altın kaplamalı gümüşlere talep arttı: Sadece alan biliyor
Eskişehir'de düğün sezonunun açılmasıyla birlikte altın almak isteyenler, yükselen fiyatlar nedeniyle altın kaplamalı gümüş takıları tercih etmeye başladı. Gümüşçü Kübra Karaca, "Bunların altın kaplamalı gümüş olduğunu sadece alan biliyor. Çünkü dışarıdan hiçbir şekilde belli olmuyor" dedi.
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