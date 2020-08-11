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Ekonomi Rusyanın koronavirüs aşısı açıklamasıyla değerli metaller düştü
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Altın, gümüş fiyatları neden düştü?

Rusya'nın koronavirüs aşısı açıklamasıyla değerli metaller düştü

Rusya Devlet Başkanı Putin'in, ilk koronavirüs aşısının tescilini yaptıklarını açıklamasının ardından, değerli metal fiyatları düştü. Analistlere göre, altın, gümüş gibi değerli metallerin düşüş sebebi, aşının kullanılır duruma gelmesi haberinin ardından, işlemciler değerli metallerin, yakın zamanda rekor düzeylere yükselen fiyatlarından satışa geçmesi.

Haber Merkezi DHA
Arşiv
Arşiv

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, ilk yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının tescilini yaptıklarını açıklamasının ardından, değerli metal fiyatları düştü.

Altın fiyatları neden düştü?


Analistlere göre, aşının kullanılır duruma gelmesi haberinin ardından, işlemciler değerli metallerin, yakın zamanda rekor düzeylere yükselen fiyatlarından satışa geçtiler.

Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı
KORONAVİRÜS
Rusya Devlet Başkanı Putin, koronavirüse karşı geliştirilen ilk aşının tescil edildiğini açıkladı

Değerli metal yatırımcıları aynı zamanda Beyaz Saray yönetiminin, Kovid-19 krizi etkilerine karşı hazırlanan yardım paketlerine daha çok kaynak aktarılması konusunda, Demokratlar ile görüşmeye hazır olduğunun açıklanması sonrası gelişmelere de odaklandı.

Endonezya ocak ayında koronavirüs karşı aşının seri üretimine hazırlanıyor
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Endonezya ocak ayında koronavirüs karşı aşının seri üretimine hazırlanıyor
  • Bu gelişmeler üzerine:
  • Altın yüzde 2.50 düşüşle 1,977.41 dolara düşerek 2,000 doların da altına indi.
  • Gümüş de yüzde 4.65 düşüşle 30 dolar sınırından 27.74 dolar düzyine kadar geriledi.
  • Paladyum ons başına fiyatı da yüzde 3.32 düşüşle 2,150.60 dolar düzeyine indi.
  • Platin fiyatları da yüzde 2.44 düşüşle 963.45 dolara geriledi.

Koronavirüs aşı çalışmalarında önemli aşamaya gelindi: İnsan deneyleri ekimde başlıyor 2021'de kullanılabilir
KORONAVİRÜS
Koronavirüs aşı çalışmalarında önemli aşamaya gelindi: İnsan deneyleri ekimde başlıyor 2021'de kullanılabilir

Atlardan elde ediliyor: Adıyaman'da koronavirüse karşı antiserum üretiminde sona gelindi
FOTOĞRAF 19
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Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki Kovid-19#39;lu hastalardan alınan numuneler ile gerçekleştirilen çalışma, VETAL şirketinin BSL-3 laboratuvarında yürütülüyor.
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Hastalardan alınan virüsler önce laboratuvar ortamında inaktive ediliyor, daha sonra çiftlikteki çalışma grubunda hastalıksız atlara enjekte ediliyor. Bu atlardan alınan plazmadan da antikor elde ediliyor.
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ADYÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Turgut, Kovid-19'a mücadelede Türkiye'de önemli çalışmaların yürütüldüğünü söyledi.
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Kendilerinin de VETAL şirketi ve TÜBİTAK ile ortak bir çalışma ortaya koyduklarını kaydeden Turgut, şöyle devam etti:
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Bu çalışmaya 1 Nisan'da başladık. Şu anda çalışmamızın sonuna yaklaştık. TUBİTAK'a önce bir proje verdik. Bu çalışmamız aşı çalışmasına benzer bir çalışma ancak bizim çalışmamızın aşı çalışmalarından farkı beşeri antiserum olmasıdır. Şu anda hayvanlarda test aşamasına geldik. TUBİTAK ve Sağlık Bakanlığı ile sürekli iletişim halindeyiz. Elimizde yaklaşık 7 bin hastaya yetecek kadar antiserum toplanmış durumda. Ancak testlerin tamamı bitmedi.
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Atlardan 6 hafta sonra antikor elde edilmeye başlandı<br><br> VETAL firmasının çok büyük bir tesisi olduğunu ifade eden Turgut, şöyle konuştu:
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Bu çalışma için tıpkı yılan ve akrep serumlarının üretim yöntemlerine benzer bir şekilde biz de virüsü kullanarak antiviral bir serum üretebilir miyiz diye yola çıktık. Çalışmada inaktive ettiğimiz virüsün atlara enjeksiyonundan yaklaşık 6 hafta sonra antikorlar elde edilmeye başlandı. Çalışmadaki atlarımız İngiliz ve Arap ırkıdır. Ayrıca bu atlar herhangi bir hastalığı olmayan atlardır.
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Çalışmamızı dünya standartlarına uygun yürütüyoruz<br><br> Çalışmamız dünyada atlarda yapılan ilk çalışma niteliğindedir. diyen Turgut, kendi koordinesinde 13 kişilik bir ekibin görev yaptığını ifade etti.
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Turgut, Yakın zamanda ABD'de bir çalışma başlatıldığı görülmüştür. Çalışmamızı dünya standartlarına uygun yürütüyoruz. Bütün testler bittiğinde ve onay verildiğinde biz bu serumları hasta olan insanlara kullanabileceğiz. Özellikle yoğun bakımdaki kişilere kullanabileceğiz. Dozlamaları da yaptık. Beşeri antiseruma isim de bulduk. 'Kovidsera' adını verdik ve ürünün isim patentini de aldık. diye konuştu.
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Atlardan elde ediliyor: Adıyaman'da koronavirüse karşı antiserum üretiminde sona gelindi
Adıyaman Üniversitesi (ADYÜ), TÜBİTAK ve kentteki VETAL firması iş birliğinde yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele çerçevesinde yürütülen çok özel çalışmalarda, "Kovidsera" adı verilen atlardan elde edilen antiserum üretiminde sona gelindi.
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