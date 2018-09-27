Ekonomi Altının gramı 235 lira seviyelerinde
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Çeyrek altın ne kadar? 27 Eylül altın fiyatları

Altının gramı 235 lira seviyelerinde

İstanbul Kapalıçarşı'da gram altın 235,3 lira, çeyrek altın 379 lira ve Cumhuriyet altını 1.572 liradan işlem görüyor. AA Finans Analisti İslam Memiş, Fed’in faiz kararının piyasalar tarafından önceden fiyatlandığı için altın fiyatlarında agresif dalgalanmalar yaşanmadığını ifade etti.

Haber Merkezi AA
27 Eylül altın fiyatları.
27 Eylül altın fiyatları.

İstanbul Kapalıçarşı'da altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 235,3 lira seviyelerinde dengelendi.

Dün, dolar kuru ve ons altındaki değer kayıplarının etkisiyle negatif bir seyir izleyen gram altın, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,5 azalışla 234,4 liradan tamamladı.

Altının gram fiyatı, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.55 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,38 artışla 235,3 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 379 lira, Cumhuriyet altını da 1.572 liradan satılıyor.

Asya piyasalarında yatay bir seyir izleyen altının ons fiyatı da şu dakikalarda önceki kapanışın hemen üzerinde 1.195,4 dolardan işlem görüyor.

  • AA Finans Analisti İslam Memiş, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) dün akşam beklentiler doğrultusunda faizleri 25 baz puan artırdığını kaydetti.

Fed’in faiz kararının piyasalar tarafından önceden fiyatlandığı için altın fiyatlarında agresif dalgalanmalar yaşanmadığını ifade eden Memiş, "Altının ons fiyatı 1.187-1.207 dolar, altının gram fiyatı 230-240 lira bant aralığına sıkışmış durumda. Altın fiyatlarının yön belirleyebilmesi için yeni haber akışlarına ihtiyaç var." değerlendirmesinde bulundu.

Memiş, altının ons ve gram fiyatının yatırımcısına alım fırsatı verdiğini belirterek şunları kaydetti:

"ABD Başkanı Donald Trump’ın açıklamaları ve almış olduğu kararlar, hem finans hem de jeopolitik anlamda piyasaları tedirgin etmeye devam ediyor. Ticaret savaşları, yaptırım kararları, ekonomik saldırılar ve savaş tehditleri bunlardan bazıları. Bu sebeple risk algısının artması, güvenilir liman olarak altın talebini artırabilir."

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