​Ambargo ve karalamaya en güzel cevap

40 milyon dolarlık üretimin yapıldığı fabrika, bir yandan obüs üretmeye devam ederken bir yandan da Altay Tankı için çalışmalarını sürdürüyor.

Muhalefetin devir işlemi sonrası karalamaya çalıştığı Tank Palet Fabrikası olarak bilinen Sakarya Arifiye’deki 1’inci Ana Bakım Fabrika Müdürlüğü, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin ihtiyacını karşılamak için aralıksız çalıştı. 40 milyon dolarlık üretimin yapıldığı fabrika, bir yandan obüs üretmeye devam ederken bir yandan da Altay Tankı için çalışmalarını sürdürdü. Yapılan üretimle ambargo ve muhalefetin karalama kampanyalarına en güzel cevap verilmiş oldu.

6 OBÜS ÜRETİLDİ, 319 MOTOR DEĞİŞTİ

Tank Palet Fabrikası’nın özel sektöre devri işleminden sonra fabrikada TSK’nın önemli ateş destek unsurlarından yeni nesil Fırtına obüslerinden bir yılda 6 adet üretildi. Yine obüslere ek olarak 7 bin 51 adet klasik optik malzeme üretildi. 319 adet tank ve obüslere ait motor yenilendi. Bunlara ek olarak bin 708 adet paletli araç tali komple malzeme onarımı yapıldı. Fabrikada 412 bin 271 adet palet, pad ve taşıyıcı teker ve 23 bin 511 adet kalibrasyon faaliyeti gerçekleştirildi. Milli Savunma Bakanlığı, fabrikadan Eylül 2019’dan itibaren alınan mal ve hizmetler karşılığı olarak firmaya yaklaşık 40 milyon ABD doları ödeme yaptı.

ALTAY TANKI BURADA ÜRETİLECEK

Milli tank Altay’ın prototipinin üretildiği Tank Palet Fabrikası, seri üretiminde de görev üstlenmesi bekleniyor. Milli Savunma Bakanlığı ve Savunma Sanayii Başkanlığı tarafından motor ve transmisyonun üretimi ve tedariki üzerinde tüm olasılıkların denendiği hummalı çalışmalar yürütülüyor. Motor üreten tüm ülke ve firmalarla temaslar sıklaştırılmış durumda.

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3.2 MİLYON DOLAR YATIRIM

İşletme devriyle birlikte bakım, onarım, yenileştirme ve imalat faaliyetlerine ek olarak Milli Savunma Bakanlığı (MSB) kontrolünde yapılacak yatırımlarla fabrikaya yeni yetenekler kazandırıldı. Bu kapsamda 50 milyon dolar tutarında yatırım gerçekleştirilmesi kararlaştırılmıştı. MSB kontrolünde firma tarafından yatırımlara başlandı. 2020-2024 yılları için planlanan 14 milyon dolarlık yatırımın 3 milyon 240 bin doları tamamlandı.

100 kişilik askeri heyetin denetiminde

Tank Palet Fabrikasında işletme devriyle birlikte üretim tamamen özel sektör yönetimine devredildi. Ancak kontrol ve denetim faaliyetleri Milli Savunma Bakanlığı nezdinde yürütülüyor. Halen fabrikada, içinde mühendislerin de olduğu yaklaşık 100 kişilik bir askeri heyet, ürünlerin üretim sürecinde aktif olarak kontrol ve denetimde görev yapıyor. Üretim planları, teknik takipler ve kabul testleri bu ekip tarafından yürütülüyor. Bu haliyle Tank Palet Fabrikası’ndaki TSK ihtiyaçlarının üretim sürecinin her aşamasında MSB ile ortak yürütülen bir faaliyet olarak yerine getiriliyor.

25 yıllığına devredildi