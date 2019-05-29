Amerika dünyanın dörtte birini tüketiyor

Türk-Amerikan İş Adamları Derneği (TABA-AmCham) Başkanı Ali Osman Akat, "Amerika Birleşik Devletleri dünyanın dörtte birini tüketiyor ve dünyanın dörtte birine üretiyor" dedi.

TABA-AmCham'ın düzenlediği iftar programında konuşan Akat, Türkiye'de faaliyet gösteren Amerikan firmaları ve Amerika ile iş ilişkisinde bulunan Türk firmalarına hizmet verdiklerini söyledi. Yakın zaman önce TABA-AmCham heyeti olarak Amerika'yı ziyaret ettiklerini kaydeden Akat, "Exim Bank, Dünya Bankası, Amerikan Ticaret Odası gibi önemli finans kurumlarından ABD'deki Türk yatırımcılarının varlığını güçlendirecek sözler aldık" dedi.

YATIRIMA DEVAM

Akat, Türkiye'deki Amerikan iş dünyasını ve yatırımcılarını temsil etmek, Türkiye'nin ekonomik kalkınmasına katkı sağlamak ve daha çok yabancı yatırımların gelmesi amacıyla stratejiler oluşturmak, Türkiye'de yatırımı bulunan Amerikalı firmaların sorunlarının çözümü ve Türkiye'deki yatırımlarını artırmaları yönünde çalışmalar yapmanın öncelikli hedefleri olduğunu belirtti. Akat, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Senelerdir Amerikan firmaları Türkiye'de yatırım yapıyor. Bu yatırımı yapan firmalar Türkiye pazarından en üst seviyede pay sahibi. Türkiye çapında Gaziantep, Malatya, Gebze, Bursa gibi yerlerin OSB'lerini gezerek projemizi anlattık ve buna davam edeceğiz."

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