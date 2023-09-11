Ana gündem Gümrük Birliği güncellemesi

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, 25 Eylül’de Brüksel'e giderek Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Ticaretten Sorumlu Başkan Yardımcısı Voldis Dombrovskis ile görüşecek. Ziyarette, Türkiye ile Avrupa’nın ticari ilişkileri çok boyutlu olarak ele alınacak. Bakan Bolat, 400 milyar dolarlık ihracat hedefine giden yolda Batı’ya yapılacak ticari faaliyetlerin zeminini hazırlayacak. Bolat’ın ihracat ve ticareti geliştirmenin yanı sıra masadaki en önemli gündem maddelerinden biri de Gümrük Birliği'nin işleyişinde yaşanan ticari sorunlar ve güncellenmesi konusu olacak.

ELEKTRİKLİ ARAÇTA İŞ BİRLİĞİ

Anadolu trafiğinde yollarda artık daha sık rastlanmaya başlayan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından da çeşitli dünya liderlerine hediye edilen Togg’un Avrupa pazarına gelecek yıl sonunda giriş yapması bekleniyor. Bunun öncesinde ise Togg’un ihracat pazarını geliştirmek için ziyaretler hızlanıyor. Bakan Bolat’ın temaslarında Togg’a ilişkin hedefler de bulunuyor. Bakan Ömer Bolat’ın ziyaretine ilişkin ihracatçı birlikleri üyelerine gönderilen notta, “AB ile iş birliğinin geliştirilebileceği alanlar ile örneğin elektrikli arabalar ve güneş panelleri gibi ülkemizin üretici konumda olduğu önemli ürünlerde üçüncü ülkelere karşı ticaret politikası önlemlerinde AB ile işbirliği yapılması” bilgisine yer verildi.

AB heyeti Türkiye’ye gelecek

Artan görüşme trafiği kapsamında Avrupa Birliği yetkilileri de Türkiye’yi ziyaret edecek. Bu kapsamda ekim ayında AB Komisyonu Ticaretten Sorumlu Genel Müdürü Sabine Weyand ve ekibi de İstanbul’a gelecek. AB heyetini Ticaret Bakanı Yardımcısı Mustafa Tuzcu ağırlayacak. Tuzcu ile heyetin AB ve Türkiye arasındaki ticaretin geliştirilmesi konusunu görüşmesi planlanıyor.







