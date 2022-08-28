Ekonomi Ankara Ticaret Odas Başkanı Baran Ara eleman problemini çözersek işsizlik 5e iner
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ankara Ticaret Odas Başkanı Baran: Ara eleman problemini çözersek işsizlik %5’e iner

-İş dünyasının yaşadığı ara eleman sıkıntısına dikkat çeken Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, “İşverenlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetişmiş iş gücünü bulabilmesi halinde işsizlik oranı yüzde 5’in altına rahatlıkla inebilir” dedi.

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Ekonomi Servisi Yeni Şafak
Ankara Ticaret Odas Başkanı Baran: Ara eleman problemini çözersek işsizlik %5’e iner
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Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ara eleman sıkıntısına dikkati çekti. Yaptığı yazılı açıklamada, çeşitli sektörlerdeki ara eleman sıkıntısının büyüyen bir sorun haline geldiğini belirten Baran, eleman arayan ile iş arayanların karşı karşıya gelemediğini, işçinin vasfı ile işin vasfının birbiriyle örtüşemediğini kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilerde işsizlik oranının yüzde 10,3 düzeyinde olduğunu aktaran Baran, işverenlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetişmiş iş gücünü bulabilmesi halinde işsizlik oranının yüzde 5'in altına rahatlıkla inebileceğini söyledi.

Gürsel Baran
Gürsel Baran

BU MESLEKLERDE ELEMAN AÇIĞI VAR

Temizlik görevlisinden satış danışmanına, garsondan kaynakçıya, ön muhasebeciden özel güvenlik görevlisine, turizm ve otelcilik elemanından aşçıya kadar birçok işin arananlar listesinde yer aldığını belirten Baran, "Türkiye'de gençlerin hedefi üniversite okumak. Üniversite eğitimi gören gençlerimiz, haklı olarak eğitim aldıkları alanlarda istihdam edilmek istiyor. Hazır giyimden tekstile, sigorta sektöründen sağlık turizmine, mobilya üretiminden sanayi üretimine, turizmden hizmet sektörüne kadar her alanda ara eleman sorunu yaşanıyor” bilgisini paylaştı.

Türkiye'nin salgın süreciyle yeni bir tedarik merkezi olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Baran, organize sanayi bölgelerinin tam kapasite faaliyet gösterdiğini, turizmde parlak bir sezon yaşadığını hatırlattı. Milyon dolarlık yatırımlardan binlerce liralık üretim makinalarından bahsedildiğini ancak günün sonunda iş o makinayı kullanacak, o yatırımda görev üstlenecek, o pazarlamayı yapacak ara elemana geldiğini vurguladı.

Turizm sektöründe 'ara eleman' sıkıntısı: 15 bin liraya çalışacak personel bulunamıyor
GÜNDEM
Turizm sektöründe 'ara eleman' sıkıntısı: 15 bin liraya çalışacak personel bulunamıyor

107 bin eleman aranıyor: Maaşlar 8 bin liradan başlıyor
FOTOĞRAF 13
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İŞKUR işverenlerden kendisine gelen eleman talebi sayısını açıkladı.<br>Sadece nisan ayında İŞKUR’a, işverenlerden, 201 binin üzerinde eleman başvurusu geldi.
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Bu yılın başından itibaren 4 ayda ise İŞKUR’a yüzde 98’i özel sektörden olmak üzere 705 bine yakın işverenlerden başvuru gerçekleşti.
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Ocak-Nisan döneminde, işverenler en çok imalat sanayiinde çalışacak eleman aradı.
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Nisan ayında 139 bin 443 kişi, Ocak-Nisan döneminde de toplam 464 bin kişi işverenlerle anlaşarak işe yerleşmiş durumda.
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Hürriyet'te yer alan bilgilere göre, işverenlerin yüzde 65’i aradığı elemanı bulurken, yüzde 35’i ise bulamadı.
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İl bazında bakıldığında da İstanbul’da 76 bin, Ankara’da 41 bin, İzmir’de 22 bin, Bursa’da 19 bin, Konya’da 17 bin, Adana’da 14 bin kişi istihdam edildi.
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Bu iller ilk dört ayda işverenler tarafından en çok eleman talep edilen ve İŞKUR tarafından da işe yerleştirilen iller.
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İŞKUR, son verileri de paylaştı. Buna göre de işverenler 107 bin eleman arıyor.
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Sene başından bu yana en çok eleman aranan sektöre baktığımızda, imalat sanayi geliyor. Bu yılın dört ayında işverenler, İŞKUR’dan, imalat sanayinde çalışacak 303 bin kişi talep etmiş.
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İşverenlerden, İŞKUR’a gelen 107 bin eleman talebinin 20 bine yakını işçi arayanlardan kaynaklanıyor.
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Aranan meslekler arasında ikinci sırayı ise satış danışmanlığı alıyor. İşverenler, 5 bine yakın satış danışmanı almak için İŞKUR’a başvuruda bulunmuş.
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Turizm sezonunun açılmasına az bir zaman kala işverenlerden bu alanda da eleman talebi yoğunlaşıyor. <br><br>Şu sıralar ahçısından servis elemanına, resepsiyonistinden animatörüne kadar turizmde çalışacak 5 binin üzerinde eleman aranıyor ki, bunların 2 bine yakını turizm ve otelcilik elemanı.
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İmalat sanayinde, ara eleman olarak aranan kişilere ödenen net maaş 7-8 bin liralardan başlıyor.
107 bin eleman aranıyor: Maaşlar 8 bin liradan başlıyor
İŞKUR'dan gelen son verilere göre işverenler 107 bin eleman arıyor. Sene başından bu yana en çok eleman aranan sektöre bakıldığında ise, imalat sanayi listede başı çekiyor. İmalat sanayinde, ara eleman olarak aranan kişilere ödenen net maaş ise 7-8 bin liralardan başlıyor.


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