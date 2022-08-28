Ankara Ticaret Odas Başkanı Baran: Ara eleman problemini çözersek işsizlik %5’e iner

Ankara Ticaret Odası (ATO) Başkanı Gürsel Baran, ara eleman sıkıntısına dikkati çekti. Yaptığı yazılı açıklamada, çeşitli sektörlerdeki ara eleman sıkıntısının büyüyen bir sorun haline geldiğini belirten Baran, eleman arayan ile iş arayanların karşı karşıya gelemediğini, işçinin vasfı ile işin vasfının birbiriyle örtüşemediğini kaydetti. Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı verilerde işsizlik oranının yüzde 10,3 düzeyinde olduğunu aktaran Baran, işverenlerin ihtiyaç duyduğu alanlarda yetişmiş iş gücünü bulabilmesi halinde işsizlik oranının yüzde 5'in altına rahatlıkla inebileceğini söyledi.

Gürsel Baran

BU MESLEKLERDE ELEMAN AÇIĞI VAR

Temizlik görevlisinden satış danışmanına, garsondan kaynakçıya, ön muhasebeciden özel güvenlik görevlisine, turizm ve otelcilik elemanından aşçıya kadar birçok işin arananlar listesinde yer aldığını belirten Baran, "Türkiye'de gençlerin hedefi üniversite okumak. Üniversite eğitimi gören gençlerimiz, haklı olarak eğitim aldıkları alanlarda istihdam edilmek istiyor. Hazır giyimden tekstile, sigorta sektöründen sağlık turizmine, mobilya üretiminden sanayi üretimine, turizmden hizmet sektörüne kadar her alanda ara eleman sorunu yaşanıyor” bilgisini paylaştı.

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Türkiye'nin salgın süreciyle yeni bir tedarik merkezi olma yolunda ilerlediğini vurgulayan Baran, organize sanayi bölgelerinin tam kapasite faaliyet gösterdiğini, turizmde parlak bir sezon yaşadığını hatırlattı. Milyon dolarlık yatırımlardan binlerce liralık üretim makinalarından bahsedildiğini ancak günün sonunda iş o makinayı kullanacak, o yatırımda görev üstlenecek, o pazarlamayı yapacak ara elemana geldiğini vurguladı.

GÜNDEM Turizm sektöründe 'ara eleman' sıkıntısı: 15 bin liraya çalışacak personel bulunamıyor