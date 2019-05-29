Antalya mayısta rekor üstüne rekor kırdı

Dünyanın en çok yabancı turist misafir eden kentleri arasında üçüncü sırada yer alan Antalya, 2019 yılında yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Sezonun ölü dönemi olarak nitelendirilen ocak-şubat-mart aylarında geçen yıllara göre yüzde 50'ye yakın artışlarla büyük başarı yakalayan kent turizmi nisan ayında 1 milyon rakamını aşarken, mayıs ayında ise üç rekora imza attı.

İLK REKOR 2 MİLYON

İlk rekor, bu yıl 9 Mayıs Perşembe itibarıyla kırıldı. Bu tarih itibarıyla kente gelen yabancı turist sayısı ilk kez 2 milyonu aştı. Antalya Havalimanı ile Gazipaşa-Alanya Havalimanı toplam rakamı 2 milyon 15 bin 704 kişi oldu.

İKİNCİ REKOR MAYIS GÜN REKORU

İkinci rekor ise 25 Mayıs Cumartesi günü gerçekleşti. 25 Mayıs'ta kente 76 bin 739 turist geldi. Bu sayı ile mayıs ayı gün rekoru kırılmış oldu.

İLK DEFA MAYISTA 3 MİLYON

Üçüncü rekor haberi ise 27 Mayıs Pazartesi günü geldi. Antalya ve Gazipaşa-Alanya havalimanları aracılığıyla kente gelen toplam turist sayısı ilk defa mayıs ayı içinde 3 milyon rakamını aştı. 27 Mayıs itibarıyla toplam turist sayısı 3 milyon 53 bin 965 kişi oldu. Bu rakamın 2 milyon 992 bin 561'i Antalya Havalimanı'na, 61 bin 404'ü ise Gazipaşa-Alanya Havalimanı'na iniş yaptı.

HEDEF 16 MİLYON

İki ana pazar Rusya ve Almanya ağırlıklı olmak üzere geçen yıl toplam turist sayısında 13 milyon 642 bin kişiyle tüm yılların rekorunun kırıldığı Antalya'da bu yılki hedef ise Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile turizm sektörü temsilcileri tarafından 16 milyon olarak açıklandı.

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YÜZDE 19 ARTIŞ

1 Ocak- 27 Mayıs 2019 tarihleri itibarıyla Antalya'ya gelen toplam turist sayısı 3 milyon 53 bin 965 olurken, artış oranı yüzde 19 oldu. Antalya'da, 2018 yılının aynı döneminde 2 milyon 562 bin, 2017'de 1 milyon 786 bin, 2016'da 1 milyon 416 bin, 2015'te 2 milyon 370 bin, 2014'te ise 2 milyon 636 bin turist ağırlanmıştı.

Mayıs ayı itibarıyl kente gelen günlük turist sayısı ortalaması ise 55 binin üzerinde gerçekleşti.

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FOTOĞRAF 8 Elazığ'da 25 kilogram salep soğanı ile yakalanan 5 kişiye biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçundan toplam 300 bin TL para cezası kesildi. Koruma altında bulunan salep soğanları ise tekrar aynı bölgede toprakla buluşturuldu. Alacakaya İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları denetimler sırasında bir aracı durdurdu. Araçtaki bir çuvaldan şüphelenen polisler, açıp baktıklarında içerisinde toplanması yasak olan, doğadan kaçak olarak toplanan 25 kilogram salep soğanı ele geçirdi. Araçtaki salep soğanlarını topladığı ileri sürülen 5 kişi hakkında yasal işlem yapılırken, durum Doğa Koruma ve Milli Parklar Şubesine de bildirildi. Bölgeye giden ekipler, 2872 sayılı Çevre Kanunu'nun 9. maddesinin A ve F bendinde belirtilen hususlara aykırı olarak biyolojik çeşitliliği tahrip etmekten dolayı aynı kanunun 20. maddesinin K bendine göre 5 şüpheliye ayrı ayrı 60 bin TL olmak üzere toplam 300 bin TL'lik para cezası uyguladı. Doğa Koruma ve Milli Parklara bağlı ekipler ise, polisten teslim aldıkları salep soğanlarını bölgede tekrar toprakla buluşturdu. Aynı ilçede geçtiğimiz ay 6 şahıs yine 25 kilogram salep soğanı ile yakalanmış, aynı maddeye göre işlem yapılmıştı. Geçtiğimiz yıl ise bölgede 1 şüpheli 6 kilogram salep soğanı ile yakalanmıştı. Yakalanan şahsa 48 bin TL para cezası kesilmiş, salep soğanlarının ise tekrar ekimleri yapılmıştı. Bu yıl biyolojik çeşitliliği tahrip etmek suçunun para cezasının 60 bin TL'ye yükseldiği öğrenildi. 25 kilo topladılar 300 bin TL ceza yediler Elazığ'da 25 kilogram salep soğanı ile yakalanan 5 kişiye "biyolojik çeşitliliği tahrip etmek" suçundan toplam 300 bin TL para cezası kesildi. Koruma altında bulunan salep soğanları ise tekrar aynı bölgede toprakla buluşturuldu.



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