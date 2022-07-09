Araba alamayan kiralığa koştu

Kurban Bayramı tatilinin 9 güne çıkarılmasının ardından araç kiralama talebi hızlandı. Yüksek fiyat nedeniyle otomobil satın alamayan vatandaşlar, bayramda araçsız kalmamak için günlük araç kiralama şirketlerinin yolunu tuttu. Alınan bilgiye göre, 9 günlük tatil için 36 bin araç kiralandı. Sektörün kapasitesinin 45 bin araç olduğu dikkate alındığında, araç kiralama oranı yüzde 80’lere ulaştı.

YÜZDE 30 BÜYÜME HEDEFİ

Tüm Oto Kiralama Kuruluşları Derneği’nin (TOKKDER) Başkanı İnan Ekici, araç kiralamaya talebin bayram tatili sürecince devam edeceğini söyledi. Bu yıl turizmin de etkisiyle günlük kiralık araç parkının yüzde 30 büyümesini beklediklerini ifade eden Ekici, “Araç kiralama sektörü pandemi öncesi döneme yaklaştı. 2022, geçen yıldan daha iyi olma potansiyeline sahip. Bu yıl yabancı turist kaynaklı 2021’de yakalanan iyileşme trend olarak devam edecek. Bunun olumlu yansımalarını günlük araç kiralama sektöründe de göreceğiz. Ayrıca yine pandemi sonrasında yaygınlaşan karavan kiralama seçeneğinin bu yıl da yoğun talep göreceğini düşünüyoruz” diye konuştu.

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İnan Ekici

500 İLA 5 BİN BİN TL ARASINDA

Araç fiyatları, finansman maliyetleri ve enflasyondaki artışa bağlı olarak araç kiralama fiyatlarında artışlar yaşandığını kaydeden Ekici, sektörün, satın alma ve filo yönetimindeki uzmanlığıyla oluşturduğu verimliliği müşterilerine yansıtarak fiyat artışını enflasyonun altında tuttuğunu vurguladı. Ekici, “Kısa dönem kiralamada halen Avrupa’nın en uygun fiyatlarına sahip ülkelerinden biriyiz. Pandemi öncesi başlayan ‘sahiplik yerine kullanım’ ana akımı artarak devam edecek, bireyler ve kurumlar, ihtiyaçları kadar kullanma imkânı tanıyan modellere, dolayısıyla kiralamaya daha fazla yönelecek” diye konuştu. Edinilen bilgiye göre, araç kiralama fiyatları günlük 500 liradan başlayıp donanımına göre 5 bin liraya kadar çıkıyor.

Turizmdeki artış kiralamaya yansıdı

İnan Ekici, günlük araç kiralama şirketlerinin bu yıl araç alımını hızlandırdığını söyledi. Ekici, “Bu yıl turizmde arzu edilen hareketlilik gerçekleşirse günlük araç kiralamaya olan talep de bundan olumlu etkilenecek. Böyle bir durumda, araç bulunurluğu sıkıntısının baskısı altında dahi, günlük araç kiralamada geçen yıla göre yüzde 25-30’a yakın büyüme yaşanabilir. Yaz aylarında, yabancı müşteri rezervasyon talebi bu trendin artarak devam edeceğine dair sinyaller veriyor” diye konuştu.

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