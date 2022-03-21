Araç bulma sorunu hâlâ bitmiş değil: Pazarda 400 bin adet ertelenmiş talep var

Etkisini sürdüren çip krizinin yanı sıra hammaddde kaynaklı sorunlarla mücadeleye devam eden otomotiv sektöründe üretim sorunları yaşanmaya devam ediyor. Yıllık değerlendirme toplantısı yapan ve üretimin yanı sıra pazarı değerlendiren Peugeot Türkiye Genel Müdürü İbrahim Anaç, araç bulma sorununun devam ettiğinin altını çizdi.

OTOMOTİV ÜRETİMİNDE SORUN DEVAM EDİYOR

Sıfır otomobile ulaşmada üretimden kaynaklı aksamaların devam ettiğini ve tedarik sorununun bitmediğini ifade eden Anaç, “Tedarik sıkıntısı aslında tam olarak bitmiş değil. Bunun sadece kendi markamız için olduğunu söyleyemeyeceğim. Bütün sektör aynı durumda. Sadece şöyle bir kanaat oluştu; Kasım-Aralık aylarına baktığımız zaman kur dalgalanması sebebiyle pazar olması gerekenin yarısı kadar gerçekleşti. 130 bin adet beklenen Aralık pazarı 62 bin adet civarında gerçekleşti. Yani 65 bin civarında araç Ocak ve Şubat’a sarktı. Bu tabii Ocak ve Şubat’taki bulunurluk durumunu iyileştirdi ve yanlış bir kanaat oluştu bu sorun aşıldı diye. Halbuki Aralık’tan sarkan araçların satılması söz konusuydu. Tedarik sıkıntısının bittiğini söylemek için erken. Çünkü henüz öyle bir şey göremiyoruz. Ama tam olarak aşıldığını söylemek mümkün değil” şeklinde konuştu.

İbrahim Anaç

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DÜNYADAKİ ENFLASYON OTO FİYATINI ARTIRIYOR

Otomobil fiyatlarının ulaşılabilirliğine de değinen Peugeot Türkiye Genel Müdürü sözlerini şöyle sürdürdü: “Satış fiyatlarında otomotivciler olarak bizi etkileyen şey sadece kurdaki artış değil. Dünyada genelde bir enflasyon var zaten. Yani hammadde fiyatlarında artış var. Bu da üretim maliyetlerine yansıyor. Hiçbir şey değişmeseydi bile zaten fiyatlara yansımak zorunda olan bir maliyet artışı her yer için geçerli. Bir de tabii pandemi döneminde bir para bolluğu vardı, para basıldı çünkü. Bunun da getirmiş olduğu bir enflasyon ve baskı var tüm dünyada. Bizim karşılaştığımız durum özellikle Kasım-Aralık döneminde kurun aşırı dalgalanmasıyla fiyatlar artmış oldu. Şu an biraz oturmuş durumda.”

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ARAÇ TALEPLERİ ERTELENİYOR

Bu yıl oluşabilecek pazar tahminini de paylaşan İbrahim Anaç, “2022’yi geçen sene gibi öngörüyoruz. 2018 yılından beri pazarda ötelenmiş bir talep var. Geçen sene 737 bin, bir önceki sene de o civarda gerçekleşti pazar. Bana göre Türkiye’deki pazarın doğal büyüklüğü 800-850 bin civarında. 2018’e göre değerlendirirsek yaklaşık 300-400 bin ötelenmiş talep olduğunu düşünüyoruz. Filo talebine baktığımız zaman orada da ciddi bir ötelenmiş talep var. Çok yoğun bir turizm pazarı bekleniyor” açıklamasında bulundu.

ÖTV’siz engelli araç isteği yüzde 40’a kadar çıktı

Şu anda hemen hemen tüm modellerin yüzde 80 ÖTV diliminde olduğunu vurgulayan Anaç, “Bu resmin değişeceğini ön görmüyoruz. Matrahlarda bir değişim olursa belki bu resim biraz değişebilir. Her yaz Ağustos ayında bir matrah güncellemesi var. ÖTV’siz engelli aracı talebi var. Yaklaşık yüzde 25 civarında. Engelli dilimine giren bazı araçlarda talep var. Bu da toplam satış içinde 1’in üzerinde değildir. Talep olarak baktığımızda ise yüzde 40 diyebiliriz” diye konuştu.

Peugeot 208 modelinde 11 yılın rekoru kırıldı

B-hatcback sınıfı satışlarda 11 yılın zirvesinde olduklarını söyleyen İbrahim Anaç, “Geçen sene toplamda 8 bin 937 adetlik satış yaptık. Yeni 208’le son 11 yılın en yüksek satış adedini elde ettik. Bir önceki yıla göre yüzde 225 büyüdü B hatchback satışımız. B SUV pazarında SUV 2008 modelimiz en çok satan B SUV modeli oldu. Satışlarımızın yüzde 50’den fazlası SUV’dan geliyor. Son çeyrekte elektrikli araç işine giriyoruz. Elektrikli 2008 ve 308 ile beraber çok daha güçlü hale geleceğiz. Son çeyrekte lansmanlarını yapacağız” ifadelerini kullandı.

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