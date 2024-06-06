Araç sahipleri dikkat: Benzine ve motorine indirim geliyor

Türk Hava Yolları (THY), 1 milyar 985 milyon dolarlık değeriyle 2018-2023 yıllarında olduğu gibi bu sene de "Türkiye'nin en değerli markaları" listesinin ilk sırasında yer aldı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Ahmet Bolat, "Elde ettiğimiz bu başarı tüm THY ailesini daha büyük başarılar için motive ediyor. Türkiye'mize, ekonomimize, istihdamımıza ve paydaşı olduğumuz tüm sektörlere katkımızı artırarak sürdüreceğiz" dedi.