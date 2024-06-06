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Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Benzine ve motorine indirim geliyor

Sektör kaynaklarına göre benzin ve motorine yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor. Benzinde 1,35 TL, motorinde ise 1 TL civarında indirime gidilecek.

10:01 - 6/06/2024 Perşembe
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Brent petrol fiyatları ve döviz kurları nedeniyle akaryakıt fiyatlarındaki değişim sürüyor.


Son olarak araç sürücülerini sevindirecek bir gelişme yaşandı.


Sektör kaynaklarına göre benzin ve motorine, yarın geceden itibaren geçerli olmak üzere indirim geliyor.


Benzinde 1,35 TL, motorinde ise 1 TL civarında indirime gidilecek.


Hem benzine hem de motorine indirim


Bu indirimle birlikte, İstanbul'da benzinin litre fiyatı yaklaşık olarak 40,09 TL'ye, Ankara'da 41,06 TL'ye ve İzmir'de 41,31 TL'ye düşecek.


Aynı şekilde, motorinin litre fiyatı İstanbul'da yaklaşık 39,44 TL'ye, Ankara'da 40,42 TL'ye ve İzmir'de 40,76 TL'ye gerileyecek.


Öte yandan 3 büyükşehirdeki güncel akaryakıt fiyatları şöyle;

İstanbul Avrupa yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.44 TL


Motorin litre fiyatı: 40.44 TL


LPG litre fiyatı: 21.19 TL


İstanbul Anadolu yakası akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 41.33 TL


Motorin litre fiyatı: 40.35 TL


LPG litre fiyatı: 19.64 TL


Ankara akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.41 TL


Motorin litre fiyatı: 41.42 TL


LPG litre fiyatı: 21.19 TL


İzmir akaryakıt fiyatları

Benzin litre fiyatı: 42.66 TL


Motorin litre fiyatı: 41.76 TL


LPG litre fiyatı: 19.89 TL


Akaryakıt fiyatları nasıl hesaplanıyor?


Türkiye'de benzin ve motorin fiyatları birtakım veriler ışığında belirleniyor. Akaryakıtın gümrüksüz rafineri fiyatına ÖTV ve EPDK payının eklenmesiyle KDV hariç rafineri satış fiyatı belirleniyor.


Gümrüksüz rafineri fiyatı ise, Akdeniz-İtalyan piyasasında yayınlanan günlük CIF Akdeniz ürün fiyatları ve günlük dolar kuru takip edilerek belirleniyor. Belli bir fiyat değişim farkında gümrüksüz rafineri tavan satış fiyatı elde ediliyor.




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