Araç sahipleri dikkat: Motorine zam bekleniyor

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Akaryakıt ürünlerinden motorinin litre fiyatına zam yapılması bekleniyor.
Petrol
fiyatlarındaki hızlı yükselişin ardından akaryakıt fiyatları da zamlanıyor. Motorine yarından itibaren geçerli olmak üzere litre başına 1.7 lira zam yapılması bekleniyor.
Benzin'e zam olacak mı?
Benzin'e zam olacak mı?
Benzin fiyatlarına zam beklenmiyor.
Motorinin litresi ne kadar olacak?
Motorinin litresi ne kadar olacak?
Motorinin litresi gelen zamla birlikte İstanbul'da 49.34 lira, Ankara'da 50.34 lira, İzmir'de ise 50.67 liradan satılacak.
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