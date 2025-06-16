Türkiye’nin rüzgarı 20 bin kişiyi istihdam etti

Türkiye, 2002 yılında sadece 19 megavat olan rüzgâr kurulu gücünü, geçtiğimiz mayıs ayı itibarıyla 13 bin 391 megavata taşıdı. Rüzgârdan elde edilen elektrik üretimi 2001’de 62 gigavatsaat iken 2024 sonunda 590 kat artarak 36 bin 627 gigavatsaate çıktı. Kısa adı YEKDEM olan Yenilenebilir Enerji Destekleme Mekanizması ile yenilenebilir enerji tesislerinden üretilen elektrik enerjisi için alım garantisi getirildi. Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA) yarışmaları ile de rekabetçi bir piyasa oluşturuldu. Ayrıca, yerli aksam üretimi de desteklendi.

ELEKTRİĞİN YÜZDE 10,5’İ RES’LERDEN

15 Haziran Dünya Rüzgâr Günü ile ilgili değerlen-dirmelerde bulunan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, “Bir yandan yürüttüğümüz akılcı politika setleriyle rüzgâr kurulu gücünü katbekat arttırırken diğer taraftan 20 bin kişinin istihdam edildiği yeni bir ekosistem oluşturduk. 2024 yılında toplam elektrik üretimimizin yüzde 10,5’i RES’lerden karşıladık” diye konuştu.

YERLİLİK ORANI YÜZDE 65'E ULAŞTI

Türkiye’de aktif olarak yaklaşık 4 bin rüzgâr türbini bulunduğuna işaret eden Bakan Bayraktar, “Rüzgâr enerjisinde kapasite artışıyla eş zamanlı olarak sanayimizi de geliştirdik. Rüzgâr türbinlerinin kule, rotor kanatları, jeneratörleri başta olmak üzere birçok aksamı yerli imkanlar dahilinde üretilebilir hale geldik ve hatta büyük bir kısmını da ihraç etmeye başladık. Her biri yaklaşık 8 bin adet parçadan oluşan ve yaklaşık yüzde 65 yerlilikle üretilen rüzgâr türbinleri enerji arzımıza büyük katkı sağlıyor” dedi.







