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Elektrikte yerli kömüre teşvik

Elektrikte yerli kömüre teşvik

Merve Safa Akıntürk
04:0016/06/2025, Pazartesi
G: 16/06/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
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Türkiye’nin 22 milyar ton kömür rezervi bulunuyor. 2024 yılında elektrik üretiminin yüzde 14’ü yerli kömür santrallerinden sağlanırken, bu durum doğal gaz ithalatını azaltıp milyarlarca dolarlık dış ticaret açığının önüne geçti.

Bu çerçevede, yerli kömüre dayalı üretim tesislerine yeni teşvikler getirilerek enerji arz güvenliğinin desteklenmesi amaçlanıyor.

YATIRIM MALİYETİ DÜŞECEK

Bu kapsamda 2030 yılı sonuna kadar devreye alınacak yerli kömürle çalışan üretim tesisleri ve bu tesislere ait enerji nakil hatlarında yüzde 85 oranında bedel indirimi uygulanacak. Yatırım maliyetleri düşürülürken, yerli kaynaklar daha etkin kullanılacak. Öte yandan bu teşvik sistemiyle beraber bir dönüşüm de planlanıyor. Kömür santralleri aynı zamanda hibrit şekilde güneş ve rüzgar santralleriyle beraber çalışacak. Yani kömürle çalışan santraller, güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını da entegre ederek elektrik üretimini destekleyecek. Bu yöntem ile kömür yakma miktarı düşürülecek.



#Kömür
#Elektrik
#Enerji
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