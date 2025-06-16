Elektrikte yerli kömüre teşvik

Bu kapsamda 2030 yılı sonuna kadar devreye alınacak yerli kömürle çalışan üretim tesisleri ve bu tesislere ait enerji nakil hatlarında yüzde 85 oranında bedel indirimi uygulanacak. Yatırım maliyetleri düşürülürken, yerli kaynaklar daha etkin kullanılacak. Öte yandan bu teşvik sistemiyle beraber bir dönüşüm de planlanıyor. Kömür santralleri aynı zamanda hibrit şekilde güneş ve rüzgar santralleriyle beraber çalışacak. Yani kömürle çalışan santraller, güneş panelleri ve rüzgar türbinleri gibi yenilenebilir enerji kaynaklarını da entegre ederek elektrik üretimini destekleyecek. Bu yöntem ile kömür yakma miktarı düşürülecek.