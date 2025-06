Yerli kaynaklarla enerji tam bağımsızlık için önemli

Dünyanın her köşesi elektriğe bağımlı hale gelirken, enerji güvenliği artık yalnızca teknik bir konu değil ekonomik ve stratejik bir zorunluluk halini aldı. Yerli kaynaklarla enerji üretiminin ülke bağımsızlığı için her geçen gün önemi daha da artarken, Türkiye gibi gelişmekte olan ülkelerde elektrik talebi her yıl rekor seviyelere ulaşıyor. Artan nüfus, sanayileşme, turizmdeki hareketlilik ve dijitalleşme süreci, kesintisiz, sürdürülebilir ve yerli temelli bir enerji altyapısını her zamankinden daha kritik hâle getiriyor. Ancak bu talebin karşılanmasında ithal kaynaklara bağımlılık, Türkiye ekonomisi için ciddi bir kırılganlığa neden oluyor.