Kuzey Anadolu'ya hızlı tren

Ankara-Kırıkkale-Çorum-Samsun Hızlı Tren Projesi’nin 120 kilometrelik Delice-Çorum etabının temeli dün Çorum’da düzenlenen törenle atıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, törende yaptığı konuşmada, projenin Karadeniz’e uzanan ilk hızlı tren hattı olacağını dile getirdi. Uraloğlu, "Delice-Çorum arasında inşa edilecek hızlı tren hattının temelini atarak bu büyük vizyonun yeni bir halkasını daha hayata geçiriyoruz. Bu proje Ankara merkezli düşündüğümüzde, Türkiye’nin kuzeyine yapılan ilk hızlı tren ile yolcu taşımacılığı projesi olarak da tarihe geçecek" dedi.

İSTANBUL VE ÇANAKKALE'NİN YÜK TRAFİĞİNİ HAFİFLETECEK

Bakan Uraloğlu, 405 kilometrelik Ankara-Sivas Hızlı Tren Projesi kapsamında Kırıkkale’nin Delice ilçesine kadar 121,7 kilometrelik hızlı tren hattı yapıldığını hatırlatarak, şöyle devam etti: “Devamına Delice’den başlayarak Çorum, Merzifon’u da geçip Samsun’a ulaşacak 293 kilometrelik yeni hızlı tren hattının 120 kilometrelik Delice-Çorum kesimini hayata geçiriyoruz. Hattımız tamamlandığında Ankara-Kırıkkale-Çorum arasında kesintisiz hızlı tren bağlantısı sağlanacak ve Çorum-Ankara arası 1 saat 15 dakika olacak. 173 kilometrelik Çorum-Merzifon-Samsun kesimlerinin de tamamlanmasıyla Ankara-Samsun arası seyahat süresi 2,5 saat olacak. Samsun Limanı ile Mersin Limanı’nı birleştiren bu demir yolu koridoru, İstanbul ve Çanakkale boğazları üzerindeki yük trafiğini hafifletecek, Türkiye’yi küresel ticarette lojistik süper güç haline getirecek.”

48 SAATTE TÜRKİYE’Yİ GEZECEĞİZ

Uraloğlu, 2053 yılında ülkemizin dört bir yanını hızlı tren hatlarıyla birleştirerek 48 saatte tüm Türkiye’nin gezileceğini de sözlerine ekledi.







