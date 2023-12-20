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Ekonomi

Tüketicinin güveni yükselişte: Beş ayın zirvesinde

Türkiye İstatistik Kurumu Aralık 2023 dönemine ilişkin tüketici güven endeksi verilerini açıkladı. Aralık ayında tüketici güven endeksi yüzde 2,6 artarak 77,4 oldu. Aralık ayında elde edilen son veri beş ayın zirvesi olarak kaydedildi.

Kenan Biter
Kenan Biter
10:53 - 20/12/2023 Çarşamba
Güncelleme: 11:03 - 20/12/2023 Çarşamba
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

TÜİK verilerine göre; TÜİK ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası iş birliği ile yürütülen tüketici eğilim anketi sonuçlarından hesaplanan tüketici güven endeksi, aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 2,6 oranında artarak 77,4 oldu.


Tüketici güven endeksinin alt endekslerinden mevcut dönemde hanenin maddi durumu yüzde 3,4 artarak 63,4, gelecek 12 aylık dönemde hanenin maddi durum beklentisi yüzde 2,1 artarak 76,1, gelecek 12 aylık dönemde genel ekonomik durum beklentisi 3,3 artarak 75,8, gelecek 12 aylık dönemde dayanıklı tüketim mallarına harcama yapma düşüncesi yüzde 2 artarak 94,5 oldu.







#tüketici güven endeksi
#Türkiye İstatistik Kurumu
#TÜİK
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