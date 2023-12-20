Ticaret Bakanı Ömer Bolat TVNET canlı yayınında Serhat İbrahimoğlu'nun sorularını cevapladı. Lokanta restoran ve kafe gibi işletmelerde 'fiyat etiketi' uygulamasının 1 Ocak 2024 tarihi itibariyle başlayacağını hatırlatan Bakan Bolat "Biz bunları kendi kafamızdan almadık. Gözlemliyoruz şikayetler alıyoruz. Bütün bakanlıklardan ve sektörel kuruluşlardan görüş alıyoruz. Onlar da bu işten muzdaripler. Sürekli zam yaparak alım gücünü yok ediyorsun. Kendi ayaklarına kurşun sıkıyorsun. Alım gücünü bitirdiğin zaman dükkanı kapatmak zorunda kalacaksın." dedi.