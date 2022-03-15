Asansör alternatif pazarla yükselecek

Dünyanın iki büyük asansör fuarından birisi olan Uluslararası Asansör İstanbul Fuarı'nın 17’ncisi, İstanbul'da yapıldı. Asansör sektöründe 3 yıl aradan sonra global düzeyde gerçekleşen ilk yüz yüze ticaret fuarı Asansör İstanbul’u yurt içi ve yurt dışından binlerce kişi ziyaret etti. Tarsus Turkey tarafından, AYSAD’ın (Asansör ve Yürüyen Merdiven Sanayicileri Derneği) desteğiyle düzenlenen organizasyonda 400 firma ürünlerini sergiledi. Kar muhalefetine rağmen ilgiyle takip edilen fuarda önemli işbirliklerine imza atıldı.

AYSAD Başkanı Sefa Targıt

ÇİN’İN EN BÜYÜK ALTERNATİFİ TÜRKİYE

Fuarı ve sektörü Yeni Şafak'a değerlendiren AYSAD Başkanı Sefa Targıt, Türkiye’nin dünyada sanayici ülke olarak bilindiğine dikkat çekti. Türkiye'nin en çok ihracat yaptığı ülkelerin Cezayir, Ukrayna, Rusya, Irak, Mısır, Hindistan, İsrail, Gürcistan, İran ve Sırbistan olduğunu belirten Targıt, “Türkiye ciddi bir sanayi ülkesi. Çin’e alternatif ülke olduk, zaten buna hazırdık ve bekliyorduk” dedi. Savaştan etkilendiklerini ama gelecek için karamsar olmadıklarını söyleyen Sefa Targıt, “İnanıyorum ki hem pandemi krizi hem de savaş krizi sonrası asansör sektörü yükselişe geçecek ve Çin’deki tedarik ve üretim sıkıntısını ülke olarak lehimize çevireceğiz” dedi.

300 MİLYON DOLARLIK İHRACAT

Şu anda yerli kaynaklarla, sektörde Türkiye'nin ihracatının büyük bir bölümünü karşıladıklarını belirten Targıt, “Dış ticaret fazlası veren bir sektörüz. 150 milyon dolar dış ticaret fazlamız var. 2021’de asansör ve aksam ihracatımız toplam 300 milyon dolar olarak gerçekleşti” ifadelerini kullandı.

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Savaş sebebiyle çelik fiyatlarının arttığını belirten Sefa Targıt, “Asansörün her şeyi olan çelik fiyatları 2 katına çıktı. 600 dolarlardan bin 200 dolarlara kadar geldi. Bu da sektörü haliyle etkiledi” dedi. Savaşın kısa sürede bitmesini umduklarını belirten Targıt, “Gelecek olarak sektörden umutluyuz. 2022’de ihracatımızı artırmayı ve alternatif pazarlara yönelmeyi düşünüyoruz” diye konuştu.

YENİ FIRSATLAR DOĞACAK

Asansör sektöründeki kaliteli ve bilinen markaların temsilciliklerini yaptıklarını ifade eden Fupalift Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Can Latif, “Ağırlıklı olarak ihracat yaptığımız ülkeler, İran, Mısır, Suudi Arabistan, Cezayir, Fas ve Balkan ülkeleri. Rusya ve Ukrayna da ciddi yatırım yaptığımız ülkeler arasındaydı. Savaştan fazlasıyla etkilendik” diye konuştu. Sektör olarak çeşitli yatırımlar yaptıklarını vurgulayan Latif, “Savaş bittikten sonra sektör adına yeni fırsatlar doğacaktır ve bunları değerlendireceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.

Cenk Ceylan

Arkel'den 72 ülkeye ihracat

Türkiye’nin, İspanya ve Almanya ile birlikte asansör sektörü için dünyadaki en kritik üç ülkeden biri olduğunu ifade eden Arkel CEO’su Cenk Ceylan, ihracat odaklı çalıştıklarını ve 72 ülkeye ihracat yaptıklarını belirtti. Ar-Ge’ye ve teknolojiye yatırım yaptıklarını belirten Ceylan, şunları kaydetti: “Arcube kumanda sistemiyle sektördeki kontrol mantığını farklı boyuta çıkardık, tek bir noktadan her yere uzaktan destek sağlıyoruz. Müşterilerimizin problemlerini bu uygulama ile çözüyoruz.”