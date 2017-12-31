EkonomiASELSAN 6,5 milyar liralık sipariş aldı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

ASELSAN 6,5 milyar liralık sipariş aldı

ASELSAN 6,5 milyar liralık sipariş aldı

ASELSAN, 2017'de yurt içi ve dışından gelen talepleri karşılamak için 29 sözleşme imzaladı. Sözleşmelerden 25'i yurt içindeki, 4'ü yurt dışındaki müşterilerle yapıldı. Teslim süresi 2023'e kadar uzanan sözleşmelerin ekonomik karşılığı yaklaşık 6,5 milyar liraya ulaştı.

Haber MerkeziAA
ASELSAN, 2017'de 29 sözleşme imzaladı.
ASELSAN, 2017'de 29 sözleşme imzaladı.

Türkiye'nin teknoloji üssü konumundaki ASELSAN, bu yıl yaklaşık 6,5 milyar liralık sipariş aldı.

Savunma elektroniğine yönelik bilgi birikimini Türkiye’nin güvenlik, ulaşım, enerji, otomasyon ve sağlık teknolojilerindeki ihtiyaçlarını karşılamak için kullanan ASELSAN, bu yıl yurt içinde ve dışında bir dizi projede sorumluluk üstlendi.

Şirket, imzaladığı sözleşmeler kapsamında, elektronik teknolojileri ve sistem entegrasyonu alanında, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) başta olmak üzere yurt içi ve dışındaki müşterilerine katma değeri yüksek, yenilikçi, güvenilir ürün ve çözümler sundu.

ASELSAN, bu doğrultuda 2017'de yurt içinden ve dışından gelen talepleri karşılamak üzere 29 sözleşme imzaladı.

Teslimatları 2023 yılına kadar yayılan siparişler, 3 farklı para biriminde yapıldı. ASELSAN'ın aldığı siparişlerin ekonomik karşılığı 2 milyar 143 milyon 272 bin 835 lira, 528 milyon 516 bin 730 dolar, 521 milyon 133 bin 672 avro olarak dağılım gösterdi.

Merkez Bankasının yıl sonundaki döviz kurları dikkate alındığında şirketin yaptığı sözleşmelerin ekonomik büyüklüğü yaklaşık 6,5 milyar lirayı buldu.

ASELSAN, 2015'te 3,9 milyar lira, 2016'da 9,5 milyar lira tutarında yeni sipariş almıştı.

Şirket sözleşmelerden 25'ini yurt içindeki, 4'ünü yurt dışındaki müşterilerle yaptı.

Tank modernizasyonundan hava savunmaya

ASELSAN, Milli Savunma Bakanlığı ile yaptığı sözleşmelerle Ağ Destekli Yetenek Projesi, termal el dürbünü ve portatif termal kamera tedarikini üstlendi.

Şirket, Savunma Sanayii Müsteşarlığı (SSM) ile ATAK Programı ve helikopter platformlarının ihtiyaçları, TSK'nın elektronik harp sistemleri ihtiyacı, M60T tanklarının modernizasyonu, füze ikaz sistemleri (MWS-TU) tedariki, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi Projesi, TSK çok bantlı sayısal müşterek telsiz tedariki, kısa menzilli/alçak irtifa bir savunma sistemi için sözleşme imzaladı.

Zırhlı araçlar SARP ile donatıldı

ASELSAN yıl içinde Türkiye'de ve yurt dışında sayıları hızla artan yerli zırhlı kara araçlarını silah sistemleriyle donatmak için anlaşmalar yaptı.

Şirket, BMC, Otokar ve Nurol Makina'dan SARP Uzaktan Komutalı Silah Sistemi, BMC'den ayrıca SARP-DUAL Uzaktan Komutalı Silah Sistemi siparişleri aldı.

ASELSAN, Türkiye ve Avrupa Birliği Sınırlarının Sınır Gözetleme Kapasitesinin Artırılması için Mobil Gözetleme Araçları Tedariki Projesi ile ilk kez taktik tekerlekli zırhlı araç odaklı bir işte ana yüklenicilik görevini üstlendi.

Milli füzenin başlığı ASELSAN'dan

ASELSAN, Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret AŞ (STM) ile güdüm kiti, komando modernizasyonu elektro optik sistemleri tedariki; ROKETSAN ile UMTAS Uzun Menzilli Tanksavar Füzesi kızılötesi arayıcı başlık tedariki konularında anlaşmalar yaptı.

Şirket, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu, İçişleri Bakanlığı İller İdaresi Genel Müdürlüğü gibi kurumlarla da çeşitli projelere ilişkin sözleşmeler imzaladı.

ASELSAN yurt dışı müşterilerinden ise hava platformlarına ASELPOD Elektro Optik Hedefleme Sistemi entegre edilmesi, haberleşme sistemleri ve elektro optik sistemleri tedarikine yönelik siparişler aldı.

ÖNERİLEN VİDEOLAR
Dünyanın en sıradışı trafik polisi
Hindistan'da Michael Jackson hayranı bir polis, trafiği dans ederek kontrol ediyor. Sıradışı polisin videoları sosyal medyada oldukça popüler…
2017'de Kaybettiklerimiz
Bu sene sanat ve medya dünyasından birçok isim aramızdan ayrıldı. 2017'de hayatını kaybedenleri saygıyla ve rahmetle anıyoruz...


Kerim bebeğin diğer gözü de tehlikede
Esed rejiminin saldırısında annesini ve sol gözünü kaybeden, kuşatma nedeniyle gerekli tedaviyi alamayan Doğu Guta'nın simgesi Kerim bebek, saldırı anında kafasına aldığı darbe ve kaybettiği sol gözünde biriken iltihap nedeniyle sağ gözünü de kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya.
Bilime Yön Veren Müslüman Alimler: El Cezeri
Yaptığı otomatik makineler ile günümüz mekanik ve sibernetik biliminin temelini atan, ilk robotu yapan ve çalıştıran Cezeri'yi Bilime Yön Veren Müslüman Alimler serimizde ele aldık.


Filistin'in cesur kızı: Ahed Tamimi
İsrail askerlerinin 19 Aralık'ta gözaltın aldığı Filistinli Ahed Tamimi için hazırlanan klip, Arap basınında büyük ilgi görüyor.
2018'de hayatımız değişecek
Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. 2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. İşte 2018'de beklenen değişiklikler...
Jackson Follmann kazanın yaralarını sarıyor
Chapecoense takımının düşen uçağından kurtulan üç futbolcudan biri olan ve sağ bacağı kesilen Jackson Follmann, dostluk maçında sahaya çıktı.


"Türkiye, Türkiye'den daha fazlasıdır"
Gençlik ve Spor Bakanlığı Gençlik Hizmetleri Genel Müdürlüğünce yürütülen "Sosyal Uyum ve Gençlik Katılımı" projesinin tanıtım klibi yayınlandı. Klipte, Suriyeli mülteci bir kızın gözünden savaşın yol açtığı yıkım anlatılıyor.



Kudüs direnişinin sembolü: Cüneydi artık ailesinin yanında
Kefaletle serbest bırakılan Kudüs direnişinin sembol ismi 16 yaşındaki Fevzi Cuneydi ailesine kavuştu. Cüneydi, gözaltı sırasında İsrail askerlerinden şiddet gördüğünü, kötü muameleye maruz kaldığını söyledi.
Erdoğan’ın ​Tunus ziyaretinde tek bayrak detayı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Beji Kaid Essibsi ile görüştü. Görüşmenin ardından açıklama yapan iki liderin konuşmasında tek bayrak vurgusu dikkat çekti.


Edebiyatımızın ikinci 'Makber'i
Melankolik yapısı ve hüzün dolu şiirleriyle tanınan Ümit Yaşar Oğuzcan'ın en acıklı şiirlerinden biridir: Beni kör kuyularda merdivensiz bıraktın. Edebiyatımızın ikinci 'Makber'inin hikayesi...


Çad halkı Erdoğan'a seslendi: Afrika gençliğinin size ihtiyacı var
Cumhurbaşkanı Erdogan'ın Çad ziyareti öncesi caddeler, Türk ve Çad bayraklarıyla süslendi. Ziyaret nedeniyle başkentte geniş güvenlik önlemleri alındı. Çadlı bir kadın ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan sevgisini anlattı.
‘Kahraman Adamlar’ miniklerin dünyasını renklendiriyor
Sosyal Hizmetler alanında yüksek lisans yapan Furkan Can, arkadaşlarıyla gittiği dezavantajlı çocukların bulunduğu mahallelerde etrafı süsleyerek gönüllü palyaçoluk yapıyor.
Suudi kanalında Osmanlı'ya küstah suçlama
Suudi Arabistan'da bir tartışma programında Orta Doğu'nun gidişatı konuşulurken konu Osmanlı-Türkiye ve Fahrettin Paşa'ya geldi. Medine'nin koruyucusu Fahrettin Paşa'ya ilişkin BAE Dışişleri Bakanı'nın paylaşımı hatırlatırken bu sözlere Suudi siyasi analist Amid el-Şehri, Osmanlı'nın hilafet devleti olmadığı, bölgede yaşananların sebebinin yine Osmanlı olduğunu söyleyerek bakana destek verdi.


Hartum Üniversitesi Rektörü Erdoğan'ı böyle takdim etti
Hartum Üniversitesi'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a fahri doktora takdim ettiği törende konuşan rektör Ahmed Süleyman, "Sayın Cumhurbaşkanı, bunlar Sudan'ın gençleridir. Seni bekliyorlardı. Seni uzaktan görüyor ve dinliyorlardı. Düşmanların karşısında dik durduğunuzu gördüler. Yeryüzünün tüm topraklarında zalimlerin karşısında dimdik durduğunuzu gördüler. Sizin zalimler karşısında, 'hayır, binlerce kere hayır' dediğinizi gördüler.” dedi.
İsrailli vekil Filistinli kadınlara hakaret etti!
İsrailli milletvekili Oren Hazan, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların ailelerini taşıyan otobüsü durdurarak, tutukluların yakınlarına sözlü saldırıda bulundu.
Eski bir Osmanlı toprağı: Sevakin
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sudan'da eskiden Osmanlı toprağı olan Sevakin Adası'nın restorasyon için Türkiye'ye tahsis edilmesini istedi. Sudan bu talebi kabul etti. Peki Sevakin Adası neden önemli, tarihinde neler yaşadı?
Araç ruhsatında yeni dönem
1 Ocak'tan itibaren yeni araç alanlar ve ikinci el araçların satış sonrası işlemleri artık noterlerde yapılacak. Yeni dönemde plaka numaraları tek merkezde toplanacak. Özel plaka alınamayacak
Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ün en anlamlı yenilgisi
Türkiye Büyük Erkekler Serbest Güreş Şampiyonası Finali'nin ardından Taha Akgül, Down sendromlu Emir'le gösteri maçı yaptı. Minik Emir'in minderdeki oyunları ve şampiyon güreşçimizin naifliği ayakta alkışladı. Emir'in Olimpiyat şampiyonu Taha Akgül'ü tuş ettiği anda yaşadığı mutluluk ise, "Bir çocuğun gülümsemesi her şeye değer" dedirtti.

‘Dağların aslanları’ ansızın vuruyor
Eğirdir Dağ Komando ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'nda verilen ve dünyada sadece birkaç ülkenin gerçekleştirebildiği "Teröristle Mücadele Harekatı Tatbikatı"nda komandolar, zorlu hava, arazi ve iklim şartlarında eğitim alarak, senaryo gereği çıkan çatışmada teröristleri imha etti.
Sneijder 'bidon' seçildi
Spor

Sneijder 'bidon' seçildi

Galatasaray'dan ayrılarak Nice'e transfer olan yıldız futbolcu Sneijder, Ligue 1'de ilk yarının en kötü 11'ine seçildi.
Ozan Tufan'ın bileti kesildi
Spor

Ozan Tufan'ın bileti kesildi

Fenerbahçe’de teknik direktör Kocaman’ın uyarılarına rağmen kendi bildiği gibi hareket eden, hocasını ve kararlarını eleştiren Ozan Tufan ile yollar ayrılıyor. Genç oyuncu devre arasında kiralık ya da satılık olarak başka bir kulübe transfer olacak.
Tüm çalışanlara asgari ücret zammı
Ekonomi

Tüm çalışanlara asgari ücret zammı

1 Ocak’tan itibaren asgari ücret, çocuk sayısına ve eş durumuna göre bin 603 ile bin 710 lira arasında olacak. Asgari ücret artışı tüm çalışanların her ay aldığı AGİ’yi de 258 liraya kadar çıkaracak. Sadece asgari ücret ile çalışanlar değil her sektörde çalışanlara da zam gelecek, emekliler de asgari ücret zammından olumlu etkilenecek.
MİT'ten 'çok gizli' hediye
Gündem

MİT'ten 'çok gizli' hediye

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), 2017’nin teşkilatın kuruluşunun 90’ıncı yılı olması dolayısıyla, üzerinde ‘Çok gizli’ ibaresiyle teşkilatın ambleminin bulunduğu keçe bir dosya içinde, biri 105 sayfalık bir kitap ile istihbaratın tarih boyunca kullandığı mühür ve rumuzları açıklamalarıyla anlatan bir broşürü hediye olarak gönderdi.
Barry Douglas Championship'e damga vurdu
Spor

Barry Douglas Championship'e damga vurdu

Atiker Konyaspor'un eski oyuncusu Barry Douglas, sezon başında İngiltere Championship takımlarından Wolverhampton'a transfer olmuştu. 28 yaşındaki İskoç futbolcu, yeni takımında gösterdiği performansla sezonun en faydalı transferleri arasında gösterilmeyi başardı. Öyle ki başarılı sol bek, takımıyla çıktığı 19 maçta 12 gole doğrudan katkı sağladı.

KAPAT

YUKARI