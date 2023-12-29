ASELSAN imzayı attı: Tam 65,9 milyon dolar

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik 65,9 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır." denildi.
ASELSAN'ın kuantum teknolojilerine yönelik yürüttüğü çalışmalar kapsamında ilk kuantum entegre devreler ortaya çıktı. Kuantum teknolojileri alanındaki çalışmaların yürütülmesi amacıyla yaklaşık 1 yıl önce ASELSAN tarafından kurulan Kuantum Araştırma Laboratuvarı (KUANTAL), Türkiye'yi geleceğin teknolojilerine hazırlıyor. TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi yerleşkesinde hayata geçirilen laboratuvarda yürütülecek projeler ile Türkiye'nin kuantum teknolojilerindeki bilgi birikimi ve teknoloji hazırlık seviyesi artırılarak ASELSAN üzerinden yerli ve milli sistemlere dönüştürülmesi amaçlanıyor.
Türk Hava Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışındaki operasyonlarda düşman hedeflerini yerli ve milli imkanlarla üretilen hedefleme podu ASELPOD sayesinde tam isabet vuruyor. ASELSAN tarafından geliştirilen ASELPOD Hedefleme Podu’nun son seri üretim teslimatı, kısa süre içerisinde Türk Hava Kuvvetleri’ne gerçekleştirilecek. Podlar, kabul faaliyetlerine müteakiben envantere alınacak. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "ASELSAN olarak; elektro optik, keşif, gözetleme ve hedefleme sistemlerinde yurt dışı bağımlılığın ortadan kalkmasına öncülük ettiğimiz için gururluyuz" ifadelerini kullandı.
Borsaya açılan Türk savunma sanayisi şirketlerine bir yenisinin eklenmesi için adım atıldı. Altınay Savunma Teknolojileri Yönetim Kurulu, yeni yatırımlar, işletme sermayesinin güçlendirilmesi ve global pazarlara açılma gibi amaçlarla sermaye artırımı ve halka arz başvurusunda bulundu