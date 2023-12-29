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Ekonomi

ASELSAN imzayı attı: Tam 65,9 milyon dolar

ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında 65,9 milyon dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmesi imzalandı. Şirket, yapılan anlaşmayı sosyal medya hesabından da paylaştı.

15:43 - 29/12/2023 Cuma
AA
ASELSAN
ASELSAN

ASELSAN'ın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yer alan açıklamasında, "ASELSAN ile uluslararası bir müşterisi arasında savunma sistemleri ihracatına yönelik 65,9 milyon dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalanmıştır." denildi.

#ASELSAN
#KAP
#Savunma Sanayi
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