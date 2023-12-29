ASELSAN imzayı attı: Tam 65,9 milyon dolar

Türk Hava Kuvvetleri, yurt içinde ve yurt dışındaki operasyonlarda düşman hedeflerini yerli ve milli imkanlarla üretilen hedefleme podu ASELPOD sayesinde tam isabet vuruyor. ASELSAN tarafından geliştirilen ASELPOD Hedefleme Podu’nun son seri üretim teslimatı, kısa süre içerisinde Türk Hava Kuvvetleri’ne gerçekleştirilecek. Podlar, kabul faaliyetlerine müteakiben envantere alınacak. ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, "ASELSAN olarak; elektro optik, keşif, gözetleme ve hedefleme sistemlerinde yurt dışı bağımlılığın ortadan kalkmasına öncülük ettiğimiz için gururluyuz" ifadelerini kullandı.