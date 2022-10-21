Ekonomi ASELSAN üretim gücünü destekleyecek millileştirme çalışmalarını paylaşacak
SAVUNMA SANAYİ

ASELSAN üretim gücünü destekleyecek millileştirme çalışmalarını paylaşacak

ASELSAN, Savunma Havacılık ve Uzay Kümelenmesi (SAHA) İstanbul tarafından Cumhurbaşkanlığı himayelerinde düzenlenen SAHA EXPO 2022 Fuarı’nda yerli üretim potansiyelindeki artışı ve bağımsız üretim gücünü destekleyecek millileştirme çalışmaları ile stratejik ortaklarına özel çalışmalar yapacak.

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Haber Merkezi DHA
ASELSAN üretim gücünü destekleyecek millileştirme çalışmalarını paylaşacak
ASELSAN, Yerli üretim potansiyelindeki artışı ve bağımsız üretim gücünü destekleyecek millileştirme çalışmaları ile stratejik ortaklarına özel çalışmalar yapacak.

ASELSAN fuarda, en büyük stant alanına ve en geniş ürün yelpazesine sahip firma olarak katılım sağlayacak. Savunma teknolojileri alanında Türkiye'nin en büyük kuruluşu olan ASELSAN, SAHA EXPO’da etkinlik alanı ile birlikte bir dönümü aşan alanda ziyaretçilerini ağırlayacak. ASELSAN, yerli üretim potansiyelindeki artışı ve bağımsız üretim gücünü destekleyecek millileştirme çalışmaları ile stratejik ortaklarına özel çalışmalar yapacak.

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"DAHA FAZLA FİRMA İLE GÖRÜŞMEK İSTİYORUZ"

SAHA EXPO’nun ilk gününden beri en büyük destekçilerinden olmaktan gurur duyduklarını belirten ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Prof. Dr. Haluk Görgün, "Sayın Cumhurbaşkanımızın 2004 yılında ortaya koyduğu Savunma Sanayinde Millileşme Hamlesi vizyonu doğrultusunda ülke olarak içinde bulunduğumuz jeopolitikte millileştirmenin bir seçenek değil zorunluluk olduğu gerçeğinden hareketle çalışıyoruz. ASELSAN’ın kuruluşundan bugüne kadar kendi ekosisteminde hayata geçirdiği millileştirme çalışmalarına ivme kazandırarak adeta bir seferberlik seviyesine çıkardık. ASELSAN, bir önceki SAHA EXPO'da dört günde 20'si yabancı olmak üzere 255 farklı firma ile toplam 392 görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmelerin gündemini millileştirme, yeni kaynak oluşturma, açık siparişler ve yeni iş birlikleri oluşturmuştu. Bu fuarda da benzer faaliyetleri yürütmek üzere çok daha fazla firma ile görüşmek istiyoruz" dedi.

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"MİLLİLEŞTİRMESİ TAMAMLANAN ÜRÜNLER DE YER ALACAK"

Uluslararası katılımın da olacağı fuarda yüksek teknolojiye haiz sistemlerin yanı sıra millileştirme kapsamında Türkiye’ye kazandırılan çok sayıda ürün sergileneceğini kaydeden Görgün, "816 firma ve 22 üniversite ile Türkiye’nin ve Avrupa’nın en büyük sanayi kümesi SAHA İstanbul tarafından düzenlenen SAHA EXPO Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, bu çalışmalarımız için en önemli mecralardan birini oluşturuyor. Bu ürünler arasında son dönemde millileştirmesi tamamlanan ürünler de yer alacak. Sınıfında dünyada ilk olma özelliğine sahip güç yükselteç modülleri, karıştırmaya dayanıklı GNSS alıcılar, yüksek frekanslı (RF) devre bileşenleri, içerisinde önemli teknolojiler barındıran jiroskoplar, ataletsel ölçüm birimleri, sensörler, milli ve yerli üretimi başarıyla gerçekleştirilen fiber optik ürünler, sonar sistem bileşenleri gibi geniş bir yelpazeye sahip ürünler sergimizde bulunuyor. Bu ürünler ASELSAN’ın hatta diğer savunma sanayi şirketlerimizin sergilediği birçok ürün ve sistem içerisinde kullanılmaya başlandı; sektöre büyük bir milli güç kattı. SAHA EXPO, yerli üretim potansiyelindeki artışı ve bağımsız üretim gücünü gözler önüne serecek. Fuarcılığa getirdiği yeni yaklaşımlarla, dünya markası olma yolundaki bu etkinlikte yer almaktan çok mutluyuz” diye konuştu.

SAHA EXPO'NUN EN BÜYÜĞÜ

25-28 Ekim tarihleri arasında İstanbul’da gerçekleştirilecek fuara en geniş katılımı gerçekleştiren ASELSAN, insansız sistemlerden uydu sistemlerine, deniz sistemlerinden elektro-optik sistemlere kadar çok geniş bir yelpazede ürünlerini ve yurt içindeki stratejik ortakları ile millileştirilmiş ürünleri sergileyecek. Azerbaycan, Kazakistan, Pakistan ve Ürdün'ün de aralarında bulunduğu 80 ülkeye, doğrudan satışın yanı sıra ürünlerinin teknoloji transferi ile ortak üretim çalışmalarını da içerecek şekilde ihracat gerçekleştiren ASELSAN, ziyaretçilere ürün ve sistemlerinin yanı sıra tedarik zinciri yönetimi hakkındaki çalışmalarını tanıtacak.

HÜRJET'te önemli gelişme: Yerli ve milli imkanlarla yapıldı
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Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı liderliğinde yürütülen havacılık ve savunma projelerinde tam bağımsız savunma sanayii ekosisteminin gelişimine katkı sunacak yeni kabiliyetler kazandırılmaya devam ediyor.
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Bu kapsamda Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, HÜRJET'in yakıt sistemlerinin testlerini gerçekleştirmek için tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanan test tesisini kurdu. Böylece Türkiye'nin ilk jet eğitim uçağı HÜRJET'in yakıt sistemi ilk uçuştan önce yerde güvenli bir şekilde uçurulup test edilecek.
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HÜRJET'in birebir yakıt tankları ve yakıt sistemi ile yapılacak testlerde; uçaktaki yakıt transfer, dolumboşaltım, motor besleme ve havalandırma sistemleri ve sızdırmazlık süreçleri bu tesiste test edilecek.
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HÜRJET'in görev ömrü süresince devrede kalacak olan bu tesisten edinilen tecrübe ile Milli Muharip Uçak'ın da yakıt sistemlerinin testlerinin gerçekleşeceği yeni bir tesisi daha kurmak için çalışmalar da başladı. Şirket, bu tesislerden edineceği test verileri neticesinde platformların tasarım iyileştirmelerine de katkı sağlayacak.
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Zaman ve mali açıdan avantaj sağlayacak olan tesis ile birlikte şirkete hava aracı yakıt sistemleri testi kabiliyetini kazandıran Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, alanında dünyanın sayılı tesislerinden birini de yerli ve milli imkanlarla geliştirmiş oldu. Burada elde edilecek olan test verileri ile birlikte uçak tasarım verilerinin de yurtta kalması sağlanacak.
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Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, 50'inci kuruluş yıl dönümünde 18 Mart 2023 tarihinde gökyüzü ile buluşturacağı HÜRJET Jet Eğitim Uçağı için çalışmalarını hızlandırdı.
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Gövde montajının devam ettiği HÜRJET projesinde daha önce hareketli yüzeylerin testlerinin gerçekleştireceği Demir Kuş Test Tesisini ve HÜRJET 270 Mühendislik Simülatörü'nü kuran şirket, bu kapsamda HÜRJET'in yakıt sistemlerinin test edileceği yeni bir tesisi daha şirkete kazandırmış oldu.
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Yakıt sistemlerinin test edileceği tesise ilişkin açıklamada bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Genel Müdürü Prof. Dr. Temel Kotil, \"Ülkemizin havacılık alanında ihtiyaç duyduğu platformları kazandırırken, test kabiliyetlerinin de geliştirilmesi ve genişletilmesine yönelik yatırımlarımıza da devam ediyoruz. Yeni hizmete aldığımız HÜRJET Yakıt Sistemleri Test Tesisimiz ile birlikte ülkemizde ilk, dünyada bu alandaki sayılı tesislerden birini kazandırmış olduk. Buradan edinilecek tecrübeler neticesinde Milli Muharip Uçak için de benzer bir tesisi kazandırmak için çalışmalara başladık. Emeği geçen çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum\" dedi.
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HÜRJET'te önemli gelişme: Yerli ve milli imkanlarla yapıldı
Türk Havacılık ve Uzay Sanayii, HÜRJET'in yakıt sistemlerinin testlerini gerçekleştirmek için tamamen yerli ve milli imkanlarla tasarlanan test tesisini kurdu.


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ADVERTORİAL 6
HÜRJETte önemli gelişme

HÜRJET'te önemli gelişme

Yerli ve milli imkanlarla yapıldı.
Plan yapacaklar dikkat

Plan yapacaklar dikkat

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