'ASELSAN millileştirmede savunma sanayinin zirve noktasına ulaştı'

İzmir Fuar alanında Expo Tech/Ar-Ge Ür-Ge İnovasyon Sanayi ve Teknoloji Fuarı'nın ikincisi düzenlendi. Otomotivden savunma sanayine, tarımdan gıdaya, enerjiden bilişime kadar tüm sektörlerdeki teknolojiyi kullanan üreticilerin katıldığı fuarda ASELSAN da yer aldı.

ASELSAN Tedarik Zinciri Yönetimi Genel Müdür Yardımcısı Nuh Yılmaz savunma sanayinde millileştirmenin önemine dikkati çekerek, "ASELSAN'da yıllar içinde çok ciddi değişimler oldu. Görev başındaki yönetimler, sayın genel müdür, sektör başkanları ve personelin millileştirmeye eğilmesi, millileştirme ile ilgili özel bir organizasyon kurulması sayesinde ASELSAN'da yüzde 72 yurt yerlilik oranına ulaştık. Bu savunma sanayinin şu ana kadar geldiği zirve noktalardan bir tanesi ve ülkemiz adına da çok önemli bir adım" ifadelerini kullandı.

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DHA

"18 YILDA YERLİLİK ORANINDA ÇARK TERSİNE DÖNDÜ"

Millileştirme konusunda Türk Savunma Sanayi'nin 2004 yılında başlayan bir serüveni olduğunu ifade eden Yılmaz, "2004 yılında savunma sanayinde yerlilik oranı yüzde 30, dışa bağımlılık oranı yüzde 70 idi. Aradan geçen 18 yılda bugün savunma sanayisinde yerlilik oranı yüzde 70, dışa bağımlılık oranı da yüzde 30 mertebesine indi. Bu bir yol haritası. Sayın Cumhurbaşkanının liderliğinde Savunma Sanayi Başkanlığı'nın çizdiği vizyon ve vakıf şirketlerin bu şirketi doğru uygulamasıyla oluştu" açıklamalarında bulundu.

"500'ÜN ÜZERİNDE MİLLİLEŞTİRME PROJESİ"

ASELSAN tarafından millileştirme çalışmalarının sadece bir iş olarak değil, milli hedef ve dava olarak görüldüğünü dile getiren Yılmaz, "Halihazırda yürüyen 500'ün üzerinde millileştirme projesi var. 340'ın üzerinde firmayla 550'ye yakın ürünün millileştirme çalışması devam ediyor. Son üç senede 350 milyon dolarlık potansiyel bir büyüklük millileştirilerek yurt içinde kaldı. Bunları peyderpey firmalarımıza sipariş vermeye devam ediyoruz. Biz bunları yerli firmalarımızla yapıyoruz. Ekosistemimizde şu anda 3 bin 500 tane tedarikçi firmamız var. Millileştirme çalışmalarının temel dinamiğini de bu firmalarımız oluşturuyor. Millileştirme ekosistemine yeni firma kazandırmak için bugün fuardayız. ASELSAN'a kayıtlı Türkiye'de 14 binin üzerinde firma var. Hemen hemen isteyen her firma ASELSAN'a ulaşıp tedarikçisi olabilir. Bizim kıymet verdiğimiz alan beraber millileştirme yapacağımız firmalar. Fuarda bulunma amacımız da biraz millileştirme faaliyetlerini tanıtmak, ekosisteme yeni firmalar kazandırmak" diye konuştu.