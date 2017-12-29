Asgari ücret açıklandı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, asgari ücretin 2018 yılında geçerli olmak üzere brüt 2029 TL, net olarak ise 1603 TL olduğunu açıkladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, "Asgari ücret desteğimizi 2018 yılında da sürdüreceğimizi ifade etmek istiyorum" dedi.

Asgari ücret zammı için milyonlarca işçi, bugün yapılacak olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu Toplantısı'na gözünü dikmişti. Bilindiği üzere geçtiğimiz günlerde Asgari Ücret Tespit Komisyonu üç kere toplanmış ancak bu toplantılardan asgari ücret zammına ilişkin karar çıkmamıştı.

Türk-İş, "Bin 893 liranın altındaki rakamı kabul etmiyoruz" demişti. Herhangi bir anlaşma yapıldığına dair bir bilgi gelmedi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu'nun Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüştü. Ancak bu konuyla ilgili net bir bilgi yok.

REKLAM

2017'DE NET ASGARİ ÜCRET BİN 404 LİRAYDI

Asgari ücret aylık brüt 1.777,50 TL, aylık net 1.404,06 TL, günlük brüt 59,25 TL olarak belirlenmişti.

ÇALIŞMA BAKANI MÜJDE GİBİ AÇIKLAMA YAPMIŞTI

Toplantılarda işçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını ise Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) temsil ediyordu. İlk toplantıdan beri işçiler için iyi bir rakam verileceğini söyleyen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, “Asgari ücret çalışma hayatımızın en temel unsurlarımızdan birisi. Asgari ücret, devletin sağlamış olduğu bir güvence. 15 yıldır milli geliri üç kart artıran hükümetimiz asgari ücret konusunda da ciddi bir artış sağladı. Herkesin beklentisini karşılayacak iyi bir ücret belirlemek istiyoruz” demişti.

“ALIM GÜCÜ DÜŞTÜ, ASGARİ ÜCRET ARTSIN”

Türk-İş ise, asgari ücretin 2018 yılı için bin 893 lira olması gerektiğini ifade ederken, “Asgari ücretten vergi kesilmesini kabullenemiyoruz. Yıllardır söylüyoruz, bu konuda düzenlemeye ihtiyaç var. Yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle alım gücünün en fazla düştüğü bir dönemi yaşıyoruz. Bu nedenle Komisyonun bunu özellikle görmesi gerekiyor. Umarım beklentilere cevap verecek bir komisyon kararı çıkar” açıklamasını yapmıştı.

REKLAM

ASGARİ ÜCRET ENFLASYONUN 3 KATI

TİSK ise “Rekabet gücümüz yatırımların belirleyicisi, üretim ve ihracatın kapısı ancak yatırımla açılır ve istihdam bu şekilde artar. Son 2 yıllık birikimli asgari ücret zammı yüzde 48 olarak gerçekleşti yine bu dönemde asgari ücretteki artış enflasyon oranının neredeyse 3 katına ulaştı. 2018 yılı asgari ücret desteğinin sürdürülmesini ve toplu iş sözleşmeli iş yerlerinde uygulanan desteğin kapsamının genişletilmesini, işsizlik sigortası işveren payının 2018 yılında alınmamasını, 2018 yılı asgari ücretinin altışar aylık dönemler itibariyle belirlenmesini, artış oranının belirlenmesinde enflasyon verileri dışında, verimlilik artışı, işsizlik oranları, küresel ekonomik ve siyasi gelişmeler, ekonomik riskler ve rekabet gücü gibi belirleyici diğer değişkenlerin de dikkate alınmasını istiyoruz” diye yorumda bulunmuştu.

REKLAM

İŞVEREN ASGARİ ÜCRETTEN KESİNTİ YAPAMAZ

Günlük asgari ücret 7,5 saatlik çalışmanın karşılığı. Buna göre de işverenler tarafından işçilere sağlanan sosyal yardımlar sebebiyle, işverenler asgari ücretten indirim ya da kesinti yapamıyor. Eğer bununla ilgili bir durum söz konusuysa işçi işverene dava açabiliyor.

EKONOMİ En yüksek asgari ücret veren 9 ülke

EKONOMİ Taşeron işçiye ikramiye

OYNAT 02:46 2018'de hayatımız değişecek Yeni yıla sayılı günler kala 2018 için gündemde olan projeler ve düzenlemeler için de heyecan başladı. 2018 yılı istihdam seferberliğinin de devam edeceği bir yıl olacak. İşte 2018'de beklenen değişiklikler...



