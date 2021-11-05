Asgari ücrete büyük zam yolda: İşte ortaya çıkan üç farklı senaryo

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü yakın bir zaman sonra başlaması beklenen asgari ücret görüşmelerine çevrildi. Geçen yıl yüzde 21'lik artışla 500 lira olarak belirlenen asgari ücret zammının bu yıl ne kadar olacağı merak edilmeye başladı.

İlgili taraflarla yapılacak dört toplantı sonrası aralık ayının son haftası açıklanması beklenen yeni asgari ücret için üç farklı senaryo ortaya çıktı.

İlk senaryoda asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon rakamları üzerinden yapılan hesaplama yer alıyor.

ENFLASYON ORANI KADAR ZAM

Son açıklanan verilerine göre yıllık enflasyon ekim ayında yüzde 19,89’a çıktı. Bu durumda bugün net 2.825,90 TL olan asgari ücrete 565 lira zam yapılacak ve 2022 yılında ödenecek asgari ücret maaşı 3.390 lira seviyesine çıkacak.

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700 LİRANIN ÜZERİNE ÇIKIYOR

İkinci senaryoda ise mevcut enflasyon oranına yüzde 5'lik refah payı eklenerek asgari ücret zammının belirlenmesi yer alıyor. Bu yöndeki formülde ise ortaya yüzde 25'lik asgari ücret maaş zammı çıkıyor. Söz konusu oran mevcut asgari ücrete indirgendiğinde ise 700 liranın üzerinde zam ile 2022 yılı için 3500 liranın üzerinde bir asgari ücret gündeme geliyor.



2020 yılı asgari ücreti belirlenirken kasım ayında yıllık enflasyon yüzde 14,03 seviyesindeyken yüzde 7'nin üzerinde refah payı ile zam oranı yüzde 21,56 artırılmıştı.

ASGARİ ÜCRETE VERGİ DÜZENLEMESİ

İlk iki senaryonun aksine üçüncü senaryo ise son günlerde yüksek sesle konuşulan asgari ücretteki vergi dilimlerine yönelik düzenleme getirilmesi.

Hali hazırda asgari ücretlinin maaşından SGK işçi payı, işsizlik sigortası primi ve damga vergisinin yanı sıra yüzde 15'lik gelir vergisi kesintisi yapılıyor. Olası bu yönde bir senaryo halinde ise asgari ücrete yapılacak zammın yüzde 30 bandına çıkması ve 2022 yılı için 850 liralık bir artışın ortaya çıkabileceği ifade ediliyor.

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DÖRT TOPLANTI YAPILACAK

2021 yılında uygulanacak asgari ücreti belirleyen Asgari Ücret Tespit Komisyonu çalışmalarına geçtiğimiz yıl 5 Aralık'ta başlamıştı. İşçi, işveren ve kamu temsilcilerinden oluşan komisyon yeni ücrete yıl sonunda yapılan görüşmeler ile karar verecek. 4 kez yapılan toplantı sonrası asgari ücret netlik kazanacak.



1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan asgari ücret, önceki yıla göre 500 lira zamla 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak belirlenmişti.

BAKAN BİLGİN: GÖRÜŞMELER YAKINDA BAŞLAYACAK

Yakın zamanda asgari ücreti görüşmelerinin başlayacağını ifade eden Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “Asgari ücret sürecinde bu sosyal politika aracını en uygun şekilde kullanarak bilhassa örgütsüz çalışanların hayatlarını düzenleyecek bir netice elde edilmesi konusunda çalışacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Asgari ücret bir sosyal adalet mekanizması olarak işleyecektir” dedi.

ENFLASYONA EZDİRİLMEYECEK

Asgari ücret konusuna dikkat çeken Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ise, ”Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın en hassas olduğu hususlardan bir tanesi de vatandaşlarımızın enflasyona ezdirilmemesidir. İlgili bakanlıklarımızla güçlü bir iş birliği içinde çalışıyoruz. Asgari ücret başta olmak üzere bu konuda gerekli hassasiyeti göstereceğiz” açıklamasında bulundu.

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ASGARİ ÜCRET ALTI AYDA BİR BELİRLENSİN

Asgari ücret toplantıları için geri sayım başlarken siyasi taraftan da maaş zamlarının belirlenmesi için öneriler geliyor. Bu yönde görüşünü açıklayan isimlerden biri de Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici oldu. Asgari ücretin enflasyon karşısında ezilmemesi için memur maaş zamları gibi yıllık değil, 6 aylık olarak belirlenmesi yönünde çağrıda bulunan Destici, tekliflerini Meclis'e getireceklerini kaydetti.

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