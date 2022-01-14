Ekonomi Ataşehirdeki altı mahallenin imar planları kabul edildi
EMLAK

Ataşehir'deki altı mahallenin imar planları kabul edildi

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde Ataşehir’e bağlı İçerenköy, Küçükbakkalköy, Mustafa Kemal, Aşık Veysel, İnönü ve Kayışdağı mahallelerinin imar planları kabul edildi.

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Haber Merkezi AA
Ataşehirdeki altı mahallenin imar planları kabul edildi
Foto/arşiv

İBB Meclisi, Yenikapı Kadir Topbaş Gösteri ve Sanat Merkezinde 2. Başkanvekili Ömer Faruk Kalaycı'nın başkanlığında toplandı.

Mecliste Ataşehir’e bağlı İçerenköy, Küçükbakkalköy, Mustafa Kemal, Aşık Veysel, İnönü ve Kayışdağı mahallelerinin imar planları gündeme geldi.

İmar planları, komisyon kararı doğrultusunda oy birliğiyle kabul edildi.

Oylama sonrası AK Partili Ataşehir Meclis Üyesi Mustafa Naim Yağcı ile Ataşehir Belediye Başkanı Battal İlgezdi, 28 yıllık sorunun çözülmesi dolayısıyla planda emeği geçenlere ve meclis üyelerine teşekkür etti.

Başkan danışmanı maaşları

Meclis toplantısında, başkan danışmanlarının ücretleri de gündeme geldi.

Komisyon raporunda, başkan danışmanlarının ücretinin 2022 yılında brüt 18 bin 735 lira 10 kuruş olacağı bildirilirken, gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

İsimlendirme teklifleri

Meclis gündemine bazı sokak, cadde ve park isimlendirme teklifleri de geldi.

Ümraniye Armağanevler Mahallesinde yer alan isimsiz parka Bedri Rahmi Eyüboğlu isminin verilmesi komisyon kararı doğrultusunda oy çokluğuyla reddedilirken, Zeytinburnu Marmaray durağının yanındaki alanın Zübeyde Hanım Parkı olarak isimlendirilmesi ise oy birliğiyle kabul edildi.

Mecliste ayrıca geçen yıl Kovid-19 salgını sebebiyle hayatını kaybeden Tuzla Belediyesi Plan Proje Müdürü Cemil Erdöl’ün ismi Tuzla Aydınlı’daki isimsiz caddeye verildi.

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