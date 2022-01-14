Ataşehir'deki altı mahallenin imar planları kabul edildi

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AB'nin sorunlarını ancak Türkiye çözer

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip çErdoğan, AB üyesi ülkelerin elçilerine, Kıbrıs ve müzakere sürecinin yanı sıra İslam düşmanlığı ve göç ile ilgili de eleştirilerde bulundu. Erdoğan, “Konuya objektif bakabilen herkes, birliğin karşı karşıya olduğu bu tehditlerin aşılmasında anahtar ülkenin Türkiye olduğunu görmekte, ikrar ve itiraf etmektedir” dedi.