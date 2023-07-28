Atık ısıyla 650 milyon dolar tasarruf

Enerji ithalatını azaltmak amacıyla yapılan çalışmalara her gün bir yenisi ekleniyor. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı bu kapsamda “Atık Isı Odaklı Enerji Etüdü Şablonu ve Kılavuzu”nu erişime açtı. Konu ile ilgili hazırlanan projeler incelenerek, en uygunu seçilecek ve çalışmalara başlanacak. Proje kapsamında yalnız kurulu gücü 20 megavat ve üzeri olan termik santrallerde oluşan atık ısı esas alınacak.

MALİYET UCUZLAYACAK

Proje ile elektrik üretiminde kullanılamayan, kömür, jeotermal, çöp, nükleer enerji tesisi gibi termik santrallerden çevreye atılan ısının, kullanılabilir ürünlere çevrilerek enerji kaynaklarının daha verimli şekilde kullanılması sağlanacak. Söz konusu tesislerdeki ısı iletimi, ısı yalıtımlı kanallar aracılığıyla yapılacak. Isı kanalları, bu kanallara bağlı aktarma istasyonları ve pompa sistemlerinin dışında maliyet gerektirmemesi nedeniyle konut ve tesisler çok daha ucuz bir şekilde ısınabilecek.

ÇEVRE KİRLİLİĞİ OLUŞTURMUYOR

Elde edilen atık ısıdan elde edilen enerji sanayi, tarımsal üretim, su ürünleri yetiştiriciliği, soğuk hava depoları, tatlı su üretimi, sera ve konutlarda kullanılabilecek. Isınma ihtiyacının fosil yakıtlar yerine atık ısıdan karşılanması nedeniyle önemli miktarda çevre kirliliği de önlenmiş olacak.

3,8 MİLYON KONUT ISINABİLİR

Türkiye’nin toplam atık ısı potansiyeli yıllık 160 bin terajoule. Atık ısı potansiyelinin geri kazanımıyla ulaşılabilecek tasarruf ise yılda 650 milyon dolara denk geliyor. Atık ısı potansiyelinin yüzde 42'si sanayide, yüzde 40'ı termik santrallerde ve yüzde 18'i ticari binalarda bulunuyor. Yalnız sanayi tesislerinde ve termik santrallerin atık ısı ve ara buharlarından bölgesel ısıtma için hesaplanan potansiyel, yaklaşık 3,8 milyon evin ısıtma ihtiyacını karşılayacak düzeyde.

EGE VE AKDENİZ’DE POTANSİYEL YÜKSEK

Atık ısıdan enerji üretimi Almanya, İtalya ve Fransa başta olmak üzere pek çok Avrupa ülkesinde yaygın olarak kullanılıyor. Türkiye’de ise atık ısıdan enerji üretimi konusunda termik santrallerin yoğunlaştığı İzmir, Manisa, Kütahya, Kırklareli, Çanakkale, Tekirdağ, Sivas, Kahramanmaraş, Muğla ve Mersin illerinde büyük potansiyel bulunuyor.











