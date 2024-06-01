ATM'lere kripto ayarı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen ve yakın zamanda Genel Kurul'a getirilmesi beklenen kripto varlıklara yönelik düzenlemelere bir yenisi ekleniyor. Nakitten kriptoya, kriptodan nakde dönüş imkânı veren ATM'lere ilişkin mevzuat çalışması yolda. Düzenlemeyle bu tür işlemler yasaklı hale getirilecek.

EN RİSKLİ ALANLARDAN BİRİ

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan MASAK Başkanı Hasan Kaymak; nakitten kriptoya, kriptodan nakde dönüş imkânı veren ATM'lerin bütün dünyada terörizmin finansmanı bağlamında en riskli görülen araçlar olduğunu belirtti. Bu konuyla ilgili ikincil bir düzenleme yapılacağını ifade eden Kaymak, bu aşamada Sermaye Piyasası Kurulu ile birlikte çalışacaklarına işaret etti.

MASAK RADARINA YAKALANDILAR

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Kaymak, "Riski minimize edecek şekilde yükümlülükleri belirlemeye yönelik görüşlerimizi ileteceğiz" dedi. Şu an itibarıyla yaklaşık 60 civarında kripto varlık hizmet sağlayıcısının MASAK radarına girdiğini söyleyen Kaymak, "2021 yılında 2 bin 233 adet şüpheli işlem bildirimi kripto varlık hizmet sağlayıcılarından gelmiş. 2022 yılında bu sayı 20 bin 569, 2023 yılında 48 bin 679" bilgisini paylaştı.

ZİMMET SUÇUNA DAVA NASIL AÇILACAK?

Komisyondan geçen yasa teklifinde, kripto varlık hizmet sağlayıcılarda zimmet suçuna özel soruşturma usulü getirildi. Kripto varlığı zimmetine geçirenlere yönelik savcılık soruşturmasının nasıl yürütüleceği de belli oldu. Kanunda tanımlanan veya atıfta bulunulan suçlardan dolayı soruşturma yapılması, SPK tarafından Cumhuriyet Başsavcılığı'na yazılı başvuruda bulunulmasına bağlandı. Bu başvuru yargılama şartı olarak kabul edilecek. Kripto varlık hizmet sağlayıcılarda zimmet suçunda, anılan suçun niteliği ve neden olabileceği mağduriyetler dikkate alınarak yazılı başvuru olmadan da re'sen Cumhuriyet savcılarınca soruşturma yapılabilecek.







