Ato Başkanı Baran’dan “tek oranlı KDV” önerisi

ATO Başkanı Baran, Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati’yi makamında konuk etti.

ATO Başkanı Baran, Yönetim Kurulu Üyeleriyle birlikte Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Dr. Nureddin Nebati’yi makamında konuk etti. ATO’nun 67 meslek komitesine kayıtlı 160 bin üyenin sektörel sorunlarına ve çözüm önerilerini dile getiren Baran, konulara ilişkin bir dosyayı da Bakan Yardımcısı Nebati’ye sundu.

Pandemi süreciyle birlikte dünyada tedarik zincirinin önemli hale geldiğini anlatan Baran, bu sürecin Türkiye için fırsatlar barındırdığını ifade etti. Türkiye’nin dinamik bir reel sektöre sahip olduğuna dikkat çeken Baran, üretim ve ticaretin önünde yer alan engellerin kaldırılmasıyla reel sektörün güçlü potansiyelinin daha net görüleceğini söyledi.

Bakan Yardımcısı Nebati’ye daha önce dile getirdiği “Tek oranlı KDV” önerisini tekrarlayan Baran, mal teslimi ve hizmet ifalarında KDV’nin tek oranlı uygulanmasını önerdi. Katma Değer Vergisi (KDV) uygulamalarında farklı vergilendirmelerin yapıldığını, farklı vergi oranlarının işlemlerde karmaşıklığa ve vergiden kaçınmaya yol açtığını belirten Baran, “Perakendede, toptanda, hammadde alımında, üretimde, satışta vergi sistemindeki karmaşıklık sona erdirilmelidir. KDV’nin tek oranlı uygulaması hem vergi işlemlerini kolaylaştıracak hem de vergi gelirlerini artıracaktır” dedi.

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KAMU MÜTEAHHİTLERİ FİYAT FARKI KARARNAMESİ BEKLİYOR

Hammadde temininde yaşanan sıkıntılardan bahseden Baran, son dönemde yükselen demir ve çimento fiyatları nedeniyle inşaat sektörünün maliyetlerinin yükseldiğini belirterek, “İhalelerde o günün fiyatlarıyla teklif veren kamu müteahhitleri, fiyat farkı kararnamesi bekliyor” dile konuştu. Baran, tıbbi cihaz üreticileri de dahil olmak üzere özel sektörün devletten alacaklarının ödenmesi gerektiğini ifade etti.

Pandemi sürecinde devlet yardımlarının reel sektöre önemli destek sağladığını kaydeden Baran, desteklerin tahsisinde esnaf-tacir ayrımı yapılmaması gerektiğini ifade etti.

Bakan Yardımcısı Nebati’nin ziyaretinde, Baran’a, ATO Yönetim Kurulu Sayman Üyesi Murat Ülkü Karakuş, ATO Yönetim Kurulu Üyeleri Süleyman Ekinci, Mehmet Fatih Çetinkaya, Halil İlik ve Ali Yıldız eşlik etti.