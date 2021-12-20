Ekonomi Avrasya Tünelini 5 yılda 77 milyondan fazla araç kullandı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Avrasya Tüneli'ni 5 yılda 77 milyondan fazla araç kullandı

Asya ile Avrupa kıtasını deniz tabanının altından kara yoluyla birleştiren, ileri tasarım, teknoloji ve mühendislik uygulamaları ürünü olan Avrasya Tüneli'ni kullanan araç sayısı, kasım ayı itibarıyla günlük ortalama 53 bin 494 adede ulaştı.Tüneli kullanan araçların yüzde 93'ünü otomobiller, yüzde 7'sini minibüsler oluştururken, araçların yüzde 51,4'ü Avrupa'dan Asya yönüne geçiş yaptı. Güvenli, hızlı, konforlu, ekonomik ve çevreye duyarlı ulaşım imkanı sunan tünel sayesinde 5 yılda zamandan 135 milyon saat, yakıttan 188 bin ton tasarruf edildi, 75 bin ton emisyon azaltımı sağlandı.

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Haber Merkezi AA
Avrasya Tünelini 5 yılda 77 milyondan fazla araç kullandı
Avrasya Tüneli'ni 5 yılda 77 milyondan fazla araç kullandı.

Avrasya Tüneli'ni açıldığı günden bu yana geçen 5 yıllık sürede 77 milyonun üzerinde araç kullandı.

Asya ile Avrupa kıtasını deniz tabanının altından kara yoluyla birleştiren, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve dönemin Başbakanı Binali Yıldırım ile çok sayıda yabancı konuğun katılımıyla hizmete açılan Avrasya Tüneli'nin açılışından bu yana 5 yıl geçti.

İstanbul'un ulaşım sorununa köklü çözüm üretilmesi amacıyla hayata geçirilen ve İstanbul'un iki yakası arasındaki mesafeyi 15 dakikaya düşüren tünel, Avrupa ile Anadolu yakaları arasındaki Boğaz geçişlerine alternatif olarak bölgedeki trafiğin önemli ölçüde rahatlamasına katkı sağladı.

ÖZEL METOTLA İNŞA EDİLDİ

İleri tasarım, teknoloji ve mühendislik uygulamaları ürünü olan tünelin 5,4 kilometrelik bölümü özel metotla denizin 106 metre altına inşa edildi.

İstanbul'da araç trafiğinin yoğun olduğu Kazlıçeşme-Göztepe hattında hizmet veren ve toplam 14,6 kilometrelik bir güzergahı kapsayan tünel, aradan geçen 5 yılda İstanbul'da seyahat edenlerim yolculuk süresini kısaltırken, kente ekonomik ve çevresel anlamda çok sayıda kazanç sağladı.

Güvenli, hızlı, konforlu, ekonomik ve çevreye duyarlı ulaşım imkanı sunan, çevre ve gürültü kirliliğinin azalmasına, yakıt tasarrufu sağlanmasına katkı sunan Avrasya Tüneli'nde 24 saat boyunca güvenli ve kesintisiz trafik akışı hizmeti sağlanıyor.

Bakırköy-Göztepe arasında 100 dakikaya varan seyahat süresini 15 dakikaya kadar düşüren tünel, deprem ve tsunami risklerinden etkilenmeyecek yapıdaki özelliğiyle de dikkati çekiyor.

GÜNLÜK ARAÇ SAYISI 53 BİN

Avrasya Tüneli yetkililerinden alınan bilgiye göre, 5 yıl önce hizmet vermeye başlayan tüneli, aradan geçen sürede 77 milyondan fazla araç kullandı.

Kasım ayı itibarıyla tüneli kullanan ortalama günlük araç sayısı 53 bin 494 adede ulaştı. İlk günden bu yana görülen en yüksek günlük araç sayısı (22 Temmuz 2019'da) 79 bin 495 adet olarak kayıtlara geçti. Tünelde trafiğin en yoğun yaşandığı günler perşembe olarak kayıtlara geçti.

Trafiğin yoğun olduğu saatlerde tam kapasiteyle çalışan tüneli kullanan araçların yüzde 93'ünü otomobiller, yüzde 7'sini ise minibüsler oluşturdu. Tünelden geçen araçların yüzde 51,4'ü Avrupa'dan Asya yönüne, yüzde 48,6'sı Asya'dan Avrupa yönüne seyahat etti.

Salgın sürecinin yaşanmaması halinde trafiğin bu yılın sonuna kadar garanti seviyelerine gelmesi öngörülüyordu. Ancak hafta içi günlük kullanım sayısı 60 bin seviyelerini geçmeyi başardı.

135 MİLYON SAAT TASARRUF

Aradan geçen 5 yıllık sürede kaynakların etkin kullanılmasını sağlayan tünel, maliyet ve enerji tasarrufu yapılmasına, hizmet sunumu ve yaşam kalitesinin geliştirilmesine ve çevre kirliliğinin azaltılmasına katkı sundu.

Tünel, kullanıcılarına günlük 1 saatlik zaman tasarrufunun yanı sıra yakıt, emisyon ve kaza maliyeti de eklendiğinde günlük çift yönlü seyahatlerde ortalama 137 TL'lik kazanç sağladı.

Avrasya Tüneli'nin kullanılmasıyla 5 yılda 135 milyon saat zaman tasarrufu elde edildiği, 75 bin ton emisyon azaltımı sağlandığı hesaplandı. 75 bin ton emisyon azaltımıyla (bir ağacın yılda 25 kilogram karbondioksiti absorbe ettiği düşünüldüğünde) yaklaşık 3 milyon ağacın üstleneceği görevden tasarruf edilmiş olundu.

Proje sayesinde 5 yılda toplam 188 bin ton yakıt tasarrufu sağlandı. Çift yönlü kullanımlarda sürücülere ayda ortalama 2 depo yakıt tasarrufu imkanı sunuldu.

Avrasya Tüneli sayesinde 2021'de 3 adet ölümlü, 140 adet yaralanmalı, 489 adet maddi hasarlı kazanın önüne geçildiği hesaplandı.

Avrasya Tüneli'nde inanılmaz olay: Tünele 2 kişi girdik 3 kişi çıktık
FOTOĞRAF 15
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37 yaşındaki ilkokul öğretmeni Seda Giray ve 38 yaşındaki Elektrik Mühendisi Deniz Giray çifti, 2015 yılında evlendi. İlk çocukları Devin Ege ise 2 gün önce, Avrasya Tüneli'nde hayata gözlerini açtı.
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Kartal'da yaşayan Giray çifti, sabah erken saatlerde doğum sancıları başlayınca, doktorlarının görev yaptığı Bahçelievler'deki hastaneye gitmek için yola koyuldu. Emniyet şeridinden polisin yardımıyla Avrasya Tüneli'ne vardıklarında ise sancılar sıklaşmaya başladı. Anne Seda Giray, doğum yapacağını anlayınca pozisyonunu aldı ve hamile olarak girdiği Avrasya Tüneli'nden, kucağında bebeği ile çıktı.
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Hastaneye ulaştıklarında bebek hemşiresi, arabaya binerek kordonu kesti. Annenin ve bebeğin sağlık durumları iyiyken, Devin Ege ismini verdikleri bebekleri, Avrasya Tüneli'nde dünyaya gelen ilk bebek oldu. Hastaneden dün taburcu olan aile, bu defa bebekleriyle sakin bir yolculuk geçirdi. Giray çifti Avrasya Tüneli'nden bebekleriyle ikinci defa geçerek, evlerine döndü.
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OĞLUM BEKLEMEDİ BEN DE ONA EBELİK YAPTIM <br> <br> Anne Giray, “Sanırım Avrasya Tüneli'nde ilk doğan bebek oldu oğlumuz. Bizim için şaşkınlık, mutluluk, heyecan… o sırada hepsi bir aradaydı. Ne yapacağımızı bilemedik tabii ilk önce. İhtimal verdiğimiz bir şey değildi, hastaneye yetişmeye çalışıyorduk. Sonra bir baktık ki gerçekten oğlumuz beklemeyecek. Ve doğumu arabada gerçekleştirmek zorunda kaldık. Eşim de sağ olsun bizi yetiştirmek için elinden geleni yaptı ama oğlum beklemedi, ben de ona ebelik yaptım\" diye konuştu.
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“AVRASYA TÜNELİNE GİRDİĞİMDE HAMİLEYDİM, ÇIKTIĞIMDA OĞLUMUZ KUCAĞIMDAYDI\" <br> <br> Kartal'da yaşadıklarını ve doktorlarının bulunduğu Bahçelievler'deki hastaneye biran önce yetişmek için yola çıktıklarını anlatan Giray, şunları söyledi: “Bahçelievler'de doktorumuz. Onun yanına gelmemiz gerekiyordu. Sancı saat 05.00 gibi başladı ama evden çıkıp buraya gelinceye kadar sancılar çok şiddetlendi. Ben de doğuracağımı anlayınca kendimce pozisyon aldım arabanın ön koltuğunda. Baktım ki bebek geliyor… Nasıl olsa kadınlar eskiden de bu şekilde doğuruyordu, aklıma onlar geldi. Tabii acı, sancı hepsini yaşadım. Biraz yüksek sesle bağırmış, çağırmış da olabilirim ama bebek baktım ki geliyor artık, onu doğurmak zorunda olduğumu anlayınca, gerekeni yapmak durumundaydım..
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Çünkü onu anne karnında bırakmaya çalışmak hayatını tehlikeye atmak anlamına geliyordu. Sonra bir baktık geldi. Kafası gelince artık devamını almak durumunda kaldım. Kafası çıkınca, kafasını tuttum ve kucağıma yatırdım. Çok da sakin bir şekilde doğdu oğlum sağ olsun… Avrasya Tüneli'ne girdiğimde hamileydim. Çıktığımda artık oğlumuz kucağımızdaydı. Doğmuştu. Bizim için gerçekten unutulmaz bir an. Biz şanslıyız, bebeğimizi babamızın da gayretiyle sağlıkla kucağımıza aldık\"
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“POLİS DESTEK OLDU, BİR ARAÇ TÜNELDE ESKORTLUK ETTİ\" <br> <br> Baba Deniz Giray ise o anları şöyle anlattı: “Öncelikle çok panik oldum tabii ben de, ilk defa böyle bir şey yaşıyoruz. Anlayamadık nasıl bir şey geldiğini, mosmor bir şey geldi. Daha sonradan anladık çocuk olduğunu. Eşim o sırada bağırmaya başladı. ben geleceğini tahmin etmiyordum. O sırada benim kornam bozuldu. Dörtlülerle, selektörlerle gidiyordum zaten. Sağ olsunlar Avrasya Tüneli'ne kadar bir polis bize destek oldu, emniyet şeridinden geldik...
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Avrasya Tüneli'nde de bir eskort arabası arkamıza takıldı. Yol veren herkese çok teşekkür ederim. Gerçekten bir acil durum olduğunda memleketimizin insanı yol veriyormuş. Kartal'dan buraya sabah 8 trafiğinde 48 dakikada geldik. Doğum Avrasya Tüneli'ne girince başladı. içeri girdiğimizde sancı üst noktadaydı ve tünelden çıktığımızda Devin Ege bizimle birlikteydi\"
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KORDONU ARABADA KESİLDİ <br>< br> Bebek sağlıklı bir şekilde dünyaya geldikten sonra o anları kaydeden baba Deniz Giray de “Tam doğum anını kaydedemedik tabii ki, o sırada biz de çok paniktik. Avrasya Tüneli'nden çıktıktan 10 dakika sonra çekebildim. Doğmuştu artık, durumu iyiydi bize göz kırpıyor, hareket ediyordu...
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Paniğimiz biraz azalmıştı. Onu sardık, o zaman çekebildik. Hastaneye gelince, Canan hemşire hemen arabaya koştu, bindi. Kordonu arabada kesildi. Tüm operasyon koltukta oldu\" ifadesini kullandı.
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Avrasya Tüneli'nde doğum; Tünele 2 kişi girdik 3 kişi çıktık
Title
Avrasya Tüneli'nde doğum; Tünele 2 kişi girdik 3 kişi çıktık
Title
Avrasya Tüneli'nde doğum; Tünele 2 kişi girdik 3 kişi çıktık
Title
Avrasya Tüneli'nde doğum; Tünele 2 kişi girdik 3 kişi çıktık
Title
Avrasya Tüneli'nde doğum; Tünele 2 kişi girdik 3 kişi çıktık
Avrasya Tüneli'nde inanılmaz olay: Tünele 2 kişi girdik 3 kişi çıktık
Avrupa ile Asya kıtasını bağlayan Avrasya Tüneli'nde doğum gerçekleşti. Derinliği 106 metreyi bulan tünelde doğum yapan öğretmen Seda Giray, "Avrasya Tüneli'ne girdiğimde hamileydim, çıktığımda oğlumuz kucağımdaydı" dedi.


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