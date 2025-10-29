Avrupa borsaları karışık seyrediyor

İngiltere'de FTSE 100 endeksi yüzde 0,4 değer kazancıyla 9.735 puan ve Fransa'da CAC 40 endeksi yüzde 0,1 değer kaybıyla 8.212 puan seviyesinde bulunuyor. Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan Çin ve ABD arasındaki gerilimin azalması, küresel piyasalarda risk iştahını canlı tutmaya devam ediyor. Fed'in bugün açıklayacağı para politikası kararları ve Fed Başkanı Jerome Powell'ın sözle yönlendirmeleri yatırımcıların odağında bulunurken, para piyasalarındaki fiyatlamalarda Bankanın politika faizini 25 baz puan indirmesine kesin gözüyle bakılıyor.