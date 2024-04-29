Avrupa'dan Çin'e 'taklit'li rekabet

Geçmiş otomobil fuarlarında çektiği fotoğraflarla kendi ülkesinde taklit üretimlere imza atan Çin, özgünlüğü sağlamaya başladı. İbrenin tersine döndüğünü ise 18. Pekin Otomobil Fuarı gözler önüne serdi. Birçok Avrupalı markanın 30 milyon adetlik Çin oto pazarından pay almak için otomobilleri taklit ettiği görüldü.

VW ÇİN’E ÖZEL MODELE GEÇTİ

Avrupalı birçok marka bugün Çin’deki büyük pazar için üretim yarışına giriyor. Çünkü ülkede hemen hemen yılda 30 milyon araç satılıyor. Avrupa pazarında üretilen modeller Çin’de çok tutmuyor. Özellikle Çin’in bu konuda kuralları katı. Üretim yapmak için Çinli bir ortak gerekiyor. Bu yüzden birçok Avrupalı marka burada üretime bu pazar için şart gözüyle bakıyor. Ama öte yandan da Uzak Doğulu üreticileri kendi pazarında tehdit olarak görüyor. Bunlardan biri de Volkswagen. Alman marka Uzak Doğu pazarında üretim hakimiyetinde büyük yara aldı. Çinlilerin atağıyla birlikte satış adetleri gittikçe eriyen markanın bu pazar için yeni bir marka üretmesi de dikkat çekti. ID UX ismini de ilk kez bu fuarda duyurdu.

ÖZGÜN TASARIMLA RÜŞTÜNÜ İSPATLADI

Öte yandan Volkswagen ID Code modelini tanıttı. Tamamen elektrikli modelin Çinli araç üreticilerinin tasarımına benzemesi de büyük şaşkınlık oluşturdu. Uzak Doğu yaklaşık 10 yıllık süreçte oldukça hızlı bir gelişim gösterdi. Birkaç yıl öncesine kadar lüks markaların tasarımlarını taklit eden Uzak Doğu şimdi kendilerine özgü tasarımlarla dikkat çekiyor. Özellikle elektrikli araç dönüşümünde oldukça hızlı davranmak zorunda kalan Uzak Doğu, emisyon dönüşümü için deyim yerindeyse gaza bastı. Yılda 10 milyona yakın elektrikli araç satışı yapan Uzak Doğu’nun yüzde 40’a yakın artmış durumda. Avrupa pazarı da hızlı bir elektrikli dönüşüme çalışırken, Türkiye ürettiği araçlarla oyunun dışında kalmaya devam ediyor.

JAPONYA’NIN İHRACATINI SOLLADI

Çin Binek Otomobil Birliğinden (CPCA) yapılan açıklamaya göre, ülkenin ihraç ettiği yeni otomobil sayısı 2023'te 3,83 milyona ulaşırken, Japonya'nın 11 aydaki 3,5 milyonluk dış satımının üzerine çıktı. Japonya'nın yılın tamamını kapsayan dış satım verileri henüz açıklanmasa da Çin'in bu alanda dünyanın en büyük ihracatçısı konumundaki ülkeyi geride bırakarak liderliğe yükseleceği tahmin ediliyor. Birlik, Çin'in, binek otomobiller dışındaki motorlu ve elektrikli taşıtların da dahil edildiği otomotiv ihracatının 5,26 milyon birim olacağını öngörüyor. Ülke, böylece Japonya'nın 4,3 milyon birim olacağı tahmin edilen dış satımını geride bırakarak bu alanda lider olacak.

Tek şarjla 1000 km’den fazla menzil

Küresel elektrikli araç batarya pazarının lideri Çinli CATL da Pekin Otomobil Fuarı’nda yeni teknolojilerini tanıttı. Tek şarjla tam 1000 kilometreden fazla sürüş menziline sahip olan yeni bataryanın lityum demir fosfat (LFP) türünde bir batarya olduğu kaydedilirken, CATL’nin Baş Teknoloji Sorumlusu Gao Huan, “Shenxing Plus” isimli bu bataryanın dünyanın bu menzile sahip ilk LFP bataryası olduğunu söyledi. LFP bataryalar elektrikli araçlarda daha yaygın olarak kullanılan lityum-iyon bataryalara kıyasla çevre dostu. Gao, şu anda 4 modelin 700 km menzile sahip mevcut nesil Shenxing bataryasını kullandığını söyledi.











