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Ekonomi

Avustralya'da enflasyon 32 yılın zirvesinde

Avustralya'da enflasyon, 1990 yılından sonra en yüksek seviyesine çıkarak yüzde 7,2'ye yükseldi. Avustralya İstatistik Ofisi tarafından yapılan açıklamada enflasyonun yükselen gıda ve akaryakıt fiyatları ile inşaat maliyetlerinden etkilendiği belirtildi.

16:59 . 25/01/2023 Wednesday
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Avustralya'da enflasyon zirvede

Avustralya'da enflasyon zirvede

Avustralya'da enflasyon, 2022 mali yılının son çeyreğinde yüzde 7.8 ile 32 yılın en yüksek seviyesine çıkarak, Mart 1990'dan bu yana da en yüksek noktaya ulaşmış oldu.


Avustralya İstatistik Ofisi'ne göre, enflasyondaki artışta yükselen gıda ve akaryakıt fiyatları ile inşaat maliyetleri etkili oldu.


Yapılan açıklamaya göre, geçen yıl ülkedeki fiyatlar sırasıyla en çok yüzde 13.3 ve yüzde 7.6 ile yurt içi ve yurt dışı seyahatlerde arttı. Reuters anketine katılan ekonomistler, tüketici fiyat endeksinin Avustralya Merkez Bankası'nın yüzde 8 tahmininden daha az olarak yüzde 7.5'e yükseleceğini öngörmüşlerdi.


Habertürk'e göre ayrıca, ülkedeki ürün fiyatları bir önceki çeyrekte kaydedilen yüzde 9.6'lık artışın altında kalarak yüzde 9.5 oranında artarken, hizmet maliyetleri ise 2008'den bu yana en yüksek seviyeye çıkarak yüzde 5.5'e yükseldi.


Öte yandan, Avustralyalı finans kuruluşlarının hisseleri, raporun yayınlanmasının ardından önceki seviyelerinin altında kaldı. Aralarında, Avustralya Commonwealth Bankası, Westpac Banking Group, ve Ulusal Avustralya Bankası da dahil olmak üzere birçok finans kuruluşunun hisseleri, merkez bankasının faiz yükseltmeye ara verme beklentisi ile yatay seyretti.


#Avustralya
#enflasyon
#1990
#32 yıl
#zirve
1 saat önce
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Avustralya'da enflasyon 32 yılın zirvesinde
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