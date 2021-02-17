​Ayçiçeğinde ekim artacak​

Ayçiçeği ekiminin bu yaz artması bekleniyor. Dünya genelinde üretim miktarının geçen seneye göre yüzde 10 azaldığı dönemde Rusya, Ukrayna gibi üretici ülkelerin daha fazla gelir elde etmek için ihracatta ayçiçeği tohumu yerine ham yağ satmak istemesi nedeniyle ayçiçeği yağında fiyat artışları yaşanmıştı. Tarım ve Orman Bakanlığı Bitkisel Üretim Genel Müdürlüğü ocak ayı ayçiçeği ürün masası bülteninde ürüne ilişkin gelişmeler ve tahminlere yer verildi.

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VERİM ORTALAMASI ARTTI

Buna göre, Türkiye’de yağlık ayçiçeği ekim alanı 2015’de 5,6 milyon dekar iken önceki yıl yüzde 20 artarak 6,7 milyon dekara yükseldi. 2015 yılında 1,45 milyon ton olan yağlık ayçiçeği üretimi 2019 yılında 1,95 milyon tona ulaştı. 2020 yılında ise Türkiye’de yağlık ayçiçeği üretimi 1,9 milyon ton olarak gerçekleşti. Ayçiçeğinin dekara verim ortalaması 2015 yılında 264 kg iken 2019 yılında yüzde 9,4 artarak 289 kg’a yükseldi.

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EKİME OLUMLU YANSIYACAK

Bunda destekler etkili oldu. Geçen sene yağlık ayçiçeği fark ödemesi desteği kilogram başına 40 kuruştan 50 kuruşa çıkarıldı. Bültende bu yıl üretici fiyatlarındaki yükseliş ve destek miktarının artırılmış olmasının önümüzdeki yıl ayçiçeği ekim alanlarına olumlu olarak yansıyacağı tahmin edildi. Bakanlık tarafından da yurt içi ve yurt dışı piyasalardaki fiyat değişimleri, stok yönetimi, hasat durumu yakından takip ediliyor.