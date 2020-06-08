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Ekonomi Aylık kiralıkta yüzde 60 artış Kiralık araçta yabancının yerini yerli turist dolduruyor
OTOMOTİV

Aylık kiralıkta yüzde 60 artış: Kiralık araçta yabancının yerini yerli turist dolduruyor

Pandemiyle birlikte düşen toplu taşıma kullanımı ve yükselen araç fiyatları vatandaşları araç kiralamaya yöneltti. Tatile veya memleketine gidenlerin yoğun ilgi gösterdiklerini söyleyen Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Özellikle aylık kiralamada geçen yıla göre yüzde 60’a varan artışlar yaşadık” dedi.

Şuayip Alabay Yeni Şafak
Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün
Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün

Dünyanın en büyük araç kiralama şirketi Enterprise, Yeni Tip Koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla birlikte değişen ulaşım alışkanlıklarını ve araç kiralama sektöründeki güncel gelişmeleri değerlendirdi. Yeni normalin araç sahipliği ve ulaşım süreçlerindeki alışkanlıklarını değiştirecek mobilite ihtiyaçları ortaya koyduğunu belirten Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, dikkat çekici açıklamalarda bulundu.

BÜYÜK ARAÇLARA YOĞUN TALEP GELDİ

Pandeminin ardından insanların gerek şehiriçi gerekse şehirlerarası her türlü toplu taşımaya olan talebinin hızla azaldığını vurgulayan Özarslan Tangün, “Haziran ayı itibariyle minibüs ve SUV araç kiralamalarında çok ciddi artışlar yaşandı. Çünkü, insanlar ailece seyahatlerini uçak veya otobüslerden bireysel kiralamaya yönlendirdi. Özellikle aylık kiralamada geçen yıla göre yüzde 60’a varan artışlar yaşadık” diye konuştu. Pandemi süreciyle birlikte online taleplerin de arttığına dikkat çeken Özarslan Tangün, online rezervasyonlarda geçen yıla göre yüzde 90’a varan artış yaşandığını belirtti.

YERLİ TURİSTLER KİRALIĞA YÖNELDİ

Haziran ayına kadar olan sürecin daha çok ihtiyaçları karşılamaya yönelik kiralamalardan oluştuğunun altını çizen Enterprise CEO’su Özarslan Tangün, yaptığı sektörel değerlendirmede ise, “Normalleşme süreciyle birlikte, Haziran’da beklediğimizin üzerinde bir talep var. Ancak yurtdışında gelen turist sayısı bu sene doğal olarak beklediğimiz gibi olmayacak. Bireysel kiralamada, neredeyse işlerin üçte birini yurt dışından gelen turistler oluşturuyor. Ama yurt içindeki talep, özellikle seyahat kısıtlamalarının da azalmasıyla gözle görülür bir iyileşme gösterdi. 2020 döneminde yerli turizmin daha hareketli olacağına inanıyoruz. Şehir içi ve şehirlerarası toplu taşımaya olan talebin kiralamaya yönelmesiyle birlikte yurtiçinin, yurtdışından gelmeyen müşterinin bir bölümünü kompanse edeceğini düşünüyoruz. Turizmde normalleşmenin 2021’de yaşanacağını ve önümüzdeki yıl beklentinin üzerinde bir turizm talebiyle karışılacağımızı tahmin ediyoruz” ifadelerini kullandı.

5 YENİ YATIRIM YOLDA

Covid-19 süreci sonrası gelen taleple birlikte şehir ofisi sayılarını artırdıklarını da kaydeden Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün, “Müşterilerimize daha iyi hizmet vermek için ve orada önemli bir potansiyel olduğunu gördüğümüz için, şehir içi ofis sayımızı hızla artırdık. Bodrum’da 1 tane, Antalya’da 1 tane yeni şehir ofisi açtık. İstanbul’da 1 tanesini açmak üzereyiz, 2 tanesiyle ise anlaştık. Böylece, İstanbul’da 3 tane daha yeni şehir ofisi açmış olacağız. Ayrıca, önümüzdeki süreçte de yatırımlarımız devam edecek. Ankara ve İzmir’de yeni ofisler açacağız” şeklinde konuştu.

EVE TESLİM SERVİSİ VATANDAŞ BENİMSEDİ

Enterprise’ın değişen ihtiyaçlara hızla yanıt verdiğinin altını çizen Özarslan Tangün, “Türkiye’de ilk kez uygulanan bir sistemle, müşterinin ayağına dezenfekte edilmiş araçları götürdük. Nereye istiyorsa, adresine teslim ettik ve tekrar adresinden aldık. Koronavirüs sürecinde, bazen günde 100’ün üzerinde adrese teslim dezenfekte kiralık araç götürdük. Önümüzdeki dönemde bunu yapmaya aynen devam edeceğiz. Bununla birlikte, hızlıca haftalık ve aylık özel kiralama paketleri hazırladık. Bu paketler, Kovid-19 sürecinde şehir içerisinde ihtiyaçlarını görmek isteyenler tarafından yine büyük talep gördü” dedi.

TÜRKİYE DÜNYAYA ÖRNEK OLDU

  • Enterprise Türkiye’nin hızla devreye aldığı uygulamalar online kanaldaki başarıları ile Enterprise dünyasına örnek olduğunu belirten Enterprise Türkiye CEO’su Özarslan Tangün sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Enterprise global tarafta, bizim burada yaptıklarımızı çok beğendi. Şimdi, 15 Haziran’da, 95 ülkeye birden önemli bir sunum yapacağız. Özellikle, adrese teslim, dezenfekte uygulamalarımız, güvenilir hijyen konusundaki yerel iş birliklerimizle ilgili sunum gerçekleştirmemizi istediler. Bu konularda, dünyaya örnek olmak bizleri çok gururlandırıyor.”

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